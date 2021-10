Die Karrierefrage : Wie halte ich mein Team bei Laune?

Aktualisiert am

Die Rostbratwurst, den Thüringern ein Nationalheiligtum, hat in Sonneberg als Impfanreiz gezogen: Wer wollte, konnte sich an zwei Freitagen ab sechs Uhr früh impfen lassen – ohne Termin, dafür mit Wahl des Impfstoffs und einer geschenkten Bratwurst vom Grill hinterher. Ließen sich bisher täglich rund 140 Personen impfen, ist ihre Zahl damit auf bis zu 430 gestiegen. Die Idee ist Christian Jauer, Leiter der Impfstelle Sonneberg, beim Frühstück mit Kollegen gekommen. „Wie andere im Ort haben wir freitags dazu unsere Bratwurst, die ohne Kümmel“, berichtet er.

„Wir haben überlegt, wieso bieten wir die nicht als Anreiz unseren Patienten an.“ Das hat für Sonneberg gepasst und einige Menschen sogar motiviert, das Impfen nicht länger aufzuschieben. Dafür gab es die Bratwurst auf die Hand – und weit mehr als ihren Geldwert von zwei Euro: Heimatgefühl, Gemeinschaft am Grillstand und Geschmack kamen für die Südthüringer obendrauf. In Norddeutschland hätten wohl stattdessen eher Fischbrötchen oder in Bayern Weißwürste für das neue Wir-Gefühl beim Impfen gesorgt.