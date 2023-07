Aktualisiert am

Mit der Universität in die Zukunft

Organisationsentwicklung : Mit der Universität in die Zukunft

Nur wer sich seine Zukunft vorstellt, kann sie auch gestalten, sagt ein Professor – und will genau das seinen Studenten beibringen. In der aktuellen Hochschullandschaft ist er mit diesem Ansinnen ein Exot.

Die Hochschule der Medien in Stuttgart Bild: picture alliance / dpa

Was aus der Bildung wird, weiß Jehan van der Straaten genau. Spätestens in hundert Jahren werden „die Schulmauern fallen . . . und statt der Zwingburgen des Geistes freie blumige Auen erstehen“, schreibt der Autor. Seine Vision eines autoritätsfreien Schulsystems sollte ein Traum bleiben. Obgleich er nicht ganz unrecht hatte, da Lehrer heute deutlich freundlicher agieren als im Kaiserreich. Seine Gedanken formulierte der Autor in einem Aufsatz im Jahre 1910. Zu einer Zeit, als die reformpädagogische Bewegung von sich reden machte.

Dieses Beispiel zeigt: In die Zukunft zu blicken ist mehr als nur lustiges Rätselraten. Auf der Basis von aktuellen Trends und Entwicklungen lassen sich solide Szenarien entwickeln. Mögen sie auch schwammig formuliert sein. Und wer nicht hundert Jahre vorausblickt, kann sogar eine recht gute Trefferquote erzielen.

Szenarien, die zum Nachdenken anregen

Tobias Seidl beschränkt seine Vorausschau daher auf zehn Jahre. Der Professor für Schlüssel- und Selbstkompetenzen an der Hochschule der Medien in Stuttgart forscht zu Organisationsentwicklung. Er fragt sich, wie die Hochschullandschaft der Zukunft aussieht. Künstliche Intelligenzen, der Fachkräftemangel oder das Thema Diversität spielten eine Rolle. „Für zehn Jahre lassen sich wichtige Trends und Herausforderungen voraussagen“, sagt er. Unklar sei nur, wie die Hochschulen damit umgehen.

Und hier beginnt die Arbeit der Zukunftsforscher. „Unser Ziel ist es nicht, genau jene Entwicklungen vorauszusagen, die auch eintreffen“, sagt Seidl. Vielmehr möchten die Forscher Szenarien entwickeln, die zum Nachdenken anregen sollen. Und anhand derer sich die Gesellschaft fragen könne, was sie denn eigentlich will. Seidl ist davon überzeugt: Nur ein Mensch, der sich seine Zukunft vorstellt, kann die Welt auch gestalten. Weil er ein Bild im Kopf hat, auf das er hinarbeiten kann. Und er genau weiß, was er heute tun muss, damit das gewünschte Morgen zur Realität wird.

Eine grundlegende Kompetenz

„Die Zukunft ist ein Möglichkeitsraum, den der Mensch beeinflussen kann“, sagt Seidl. Das ist die Grundannahme in der methodischen Auseinandersetzung mit der Welt von morgen. Die Zukunft ist offen und gestaltbar. Statt von „Zukunft“ spricht Seidl daher auch lieber von „Zukünften“. Plural statt Singular. Und das möchte Seidl auch seinen Studierenden mitgeben. Nicht um sie zu Zukunftsforschern auszubilden. Sondern um sie mit einer grundlegenden Kompetenz zu versorgen, wie er findet.

Von Klima bis Krieg ist die Welt voller Krisen. „Als Mensch fühlt man sich da schnell ohnmächtig“, sagt der Professor. Doch wer ohnmächtig ist, handelt nicht. Wer aber Szenarien entwickeln und damit in Zukünften denken kann, der kann auch dem turbulenten 21. Jahrhundert begegnen. So hofft es Seidl. Und ist damit nicht allein: Die UNESCO, die Bildungsorganisation der Vereinten Nationen, wirbt seit mehr als zehn Jahren dafür, jungen Menschen beizubringen, wie sie methodisch mit der Zukunft umgehen können.

Die UNESCO spricht dabei von „Futures Literacy“, der Fähigkeit, die Zukunft zu lesen und zu schreiben. Sie zu gestalten, statt sie bloß über sich ergehen zu lassen. Wirklich erfolgreich sind die Bemühungen nicht. An den deutschen Hochschulen ist das Thema ein Exot. Eine universitäre Beschäftigung mit Zukunftsvisionen hat sich bisher nicht durchgesetzt. Auch mit seinem Grundlagenseminar zu Futures Literacy steht Seidl noch ziemlich allein da.

Seit zwei Jahren hält Seidl jedes Semester ein Seminar zum Thema „Hochschule 2035“. Die Studenten aus verschiedenen Fächern lernen dort theoretische Grundlagen und Methoden aus der Zukunftsforschung und wenden sie gleich an – indem sie mögliche Szenarien für ihre Hochschule entwickeln.

Praxis und Analyse

An einem Mittwochmorgen Ende Juni stehen Dona Duong und drei ihrer Kommilitonen an der Tafel des Seminarraums. Und präsentieren ihre Zukunftsvision einer immer internationaler werdenden Hochschulwelt. „Glocal Education“ nennen sie ihre Idee einer neuen Studienordnung mit internationalem Lehrplan.

Wenn es nach den vier Kommilitonen geht, lernen Studenten in den ersten Semestern ausschließlich Schlüsselkompetenzen und reisen dafür an den Unis dieser Welt umher. Erst im höheren Semester beginnt das eigentliche Fachstudium, für das die Studenten an ihre Heimatuni zurückkehren müssen.

Für ihr Konzept haben Duong und ihre Kommilitonen heutige Trends analysiert. Neben dem Fachkräftemangel ist ihnen vor allem die Internationalisierung der Studien- und Arbeitswelt aufgefallen. „Interkulturelle Kenntnisse werden immer wichtiger für den Arbeitsmarkt“, sagt Duong. Und die könne man vor allem praktisch lernen.

Auf möglichst viel Praxis setzt auch ihr Professor. Als Prüfungsleistung müssen die Studenten ihre Szenarien zu einer schriftlichen – wenn auch fiktiven – Handlungsempfehlung an die Hochschulleitung formulieren. „Die Studierenden können an Entwicklungsprozessen partizipieren“, sagt Seidl. Auch das sollen sie lernen. Ihre Wahrnehmung zählt. Die spannendsten Ideen will der Professor seine Studenten auf Fachtagungen präsentieren lassen.

Bei den Studenten ist das Seminar beliebt. Man lernt viel, erzählen sie. Vor allem die Erkenntnis, dass die Zukunft nicht vom Zufall bestimmt werde – sondern vom Menschen. Diese müssten sich vor allem zwei Fragen stellen: Wie will ich es haben? Und was muss ich dafür tun? „Das ändert das Mindset enorm“, sagt die vierundzwanzigjährige Duong.

Später im Seminar stellen ein paar junge Männer ihre Vision einer Hochschule im Metaverse vor, wofür sie eine digitale Version ihrer Alma Mater programmiert haben. Ihr Referat halten sie als Avatare im Paralleluniversum aus Pixeln. Der eine ist ein Hase, der andere ein Roboter und der dritte ein Sandwich mit Gesicht. Mehr gibt die Technik aktuell nicht her, beteuern die Studenten. Es müsse noch viel geschehen, bis die virtuelle Hochschule ernsthaft Realität werden könne. Die Zukunft mit den Mitteln von heute zu bauen hat eben seine Tücken. Aber es ist möglich.