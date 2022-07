Sommerserie „Krisenberufe“ : Expertin für Gewitter, Hagel und Tornados

Die Faszination für extremes Wetter hat zwei Seiten. Auf der einen bewundert Anja Rädler die Naturgewalten. Während eines Gewitters lässt sich die kraftvolle Wirkung der physikalischen Gesetze bestaunen. Auf der anderen flößen sie Respekt ein, wenn man ihnen unmittelbar ausgesetzt ist. Rädler mag beide Seiten – besonders wenn sie das Spektakel mit Abstand beobachten kann. Manchmal fährt die Georisikoforscherin des Rückversicherers Munich Re mit Kollegen zu starken Wetterereignissen, um sie aus der Ferne anzuschauen.

Einmal aber ist es ihr nicht gelungen, Abstand zu halten. Auf einer Reise durch das indische Rajasthan buchte sie eine dreitägige Kameltour in die Wüste in Richtung pakistanischer Grenze. Aus den drei Tagen wurde nichts, denn schon am ersten zog ein so starkes Gewitter auf, dass sie unter einer Plane in kurzer Zeit nass bis auf die Haut war. In 300 Meter Entfernung schlugen die Blitze ein. „Ich liebe Gewitter und Kaltluftausflüsse, bevor das Gewitter kommt“, sagt Rädler. So nah an den Naturgewalten, sei sie auf ihrer Indienreise schnell im Kopf durchgegangen, was in einem solchen Fall theoretisch zu tun ist. Normalerweise beobachte sie Gewitter aus dem Auto (ideal) oder aus der Wohnung (risikoarm), doch aus einer solchen Nähe bekam das Forschungsobjekt eine andere Bedeutung. „Es war Respekt, nicht Angst – wie wenn man in den Bergen vom Unwetter überrascht wird.“

Rädler hat bei ihrem Arbeitgeber die seltene Situation vorgefunden, einem wissenschaftlichen Forschungsinteresse im kommerziellen Kontext nachgehen zu können. Für Physik und Mathematik habe sie schon in der Schule ein Faible gehabt – vor allem: ein praktisches Interesse. Deshalb wechselte die gebürtige Münchenerin nach dem Bachelor in Physik in ihrer Heimatstadt im Master zur Meteorologie.

Kooperationen und Mailverteiler ebnen den Weg

„Alles ist greifbar, die herkömmliche Physik ist ab­strakt. Die Bestimmungsgründe sind faszinierend und noch nicht voll erklärt.“ Am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt konnte sie die Grundlagen legen. Ein fünfjähriges Projekt des Zen­trums mit dem European Severe Storms Laboratory und des Rückversicherers Munich Re, der im Index der wichtigsten deutschen Börsenwerte vertreten ist, machte sie vertraut mit der Denkart ihres künftigen Arbeitgebers. „Vorher hatte ich die Munich Re überhaupt nicht auf dem Schirm.“ Kooperationen mit Universitäten schaffen Abhilfe.

In dem fünfjährigen Projekt war Rädler beim Rückversicherer als Wissenschaftlerin angestellt und erwarb berufsbegleitend ihren Doktortitel. „Im Studium hatte ich mir vorgenommen, in der Wissenschaft zu bleiben. Nach der Masterarbeit wollte ich mich mit ungeklärten Fragestellungen beschäftigen“, sagt sie. Über einen Mailverteiler hatte sie gesehen, dass Studenten gesucht wurden, die Extremwetterereignisse in Asien erforschen sollten. Das Thema setzte am Thema ihrer Masterarbeit an. „Eine reine Forschungsarbeit im Unternehmen hatte ich vorher nicht für möglich gehalten.“

Mittlerweile ist Rädler Teil des „Sturmteams“ der Munich Re. Morgens verschafft sie sich als Erstes einen Überblick, welche Unwetterereignisse es auf der Welt gibt. Auch kleine Ereignisse, über die Medien nicht berichten, habe sie auf dem Schirm. „Wir müssen die Vorhersagen kennen und Ereignisanalysen machen: Waren sie außergewöhnlich? Welche Wiederkehrperioden sind anzunehmen?“ Rückversicherer müssen geradestehen, wenn sich Schadenereignisse ballen und mit Erstversicherern vereinbart wurde, dass sie ab einer bestimmten Schadenhöhe einstehen. Bei Hurricanes oder Erdbeben bleibt deshalb oft ein großer Teil der Schäden bei ihnen hängen.

Tipps für die Regierung

Mithilfe von Wetterdaten will Rädlers Sturmteam immer präzisere Sturmmodelle erstellen. Anders als in der Wissenschaft geht es dabei vor allem um die Ex­treme. Wetterdaten werden mit Informationen über ökonomische Werte in einem Schadengebiet verknüpft. Denn oft sind Rückversicherer gezwungen, eine schnelle Einschätzung abzugeben, welcher Schaden für die Kunden der Erstversicherer zu erwarten sein wird.