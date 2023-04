Aktualisiert am

Dem Arbeitsgericht Siegburg lag folgender Fall zur Entscheidung vor (5 Ca 1200/22): Eine Pflegeassistentin ist an einem Samstag und einem Sonntag im Sommer zum Spätdienst eingeteilt. Sie meldet sich für beide Tage allerdings krank. Tatsächlich feiert sie in der Nacht von Samstag auf Sonntag im „Schaukeller“ in Hennef auf der „White Night Ibiza Party“.

Dort entstehen Fotos, auf denen sie, erkennbar gut gelaunt, zu sehen ist. Der Veranstalter der Party veröffentlicht die Fotos auf seiner Website, die Pflegeassistentin teilt sie auf WhatsApp. Als der Arbeitgeber davon erfährt, kündigt er das Arbeitsverhältnis fristlos. Die Pflegeassistentin erhebt Kündigungsschutzklage – und verliert.

Vorgetäuschte psychische Erkrankung

Das Gericht begründet seine Entscheidung so: Aufgrund der Fotos sei davon auszugehen, dass die Pflegeassistentin die Erkrankung vorgetäuscht habe. Sie habe zwar nachträglich ein ärztliches Attest vorgelegt, welches für die beiden Tage eine psychische Erkrankung bescheinige. Der Beweiswert des Attests sei aber erschüttert. Denn zum einen habe die Pflegeassistentin ihre Erkrankung zunächst mit grippeähnlichen Symptomen begründet. Zum zweiten sei unglaubhaft, dass die psychische Erkrankung nur an den beiden Tagen vorgelegt habe und dann ohne jede therapeutische Maßnahmen ausgeheilt sei.

Die Entscheidung überzeugt. Und sie bestätigt zugleich die Erfahrung eines jeden Arbeitsrechtsanwalts: Ein ärztliches Attest ist leicht zu haben.