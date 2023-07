Eine ganze Reihe von sogenannten Recruiting-Agenturen, auch Headhunter genannt, sind am Markt tätig und vermitteln meist hochqualifizierte Personen in neue interessante Arbeitsverhältnisse. Die Unternehmen zahlen dafür eine Provision. In der Regel einen Teil bei der Auftragserteilung und einen weiteren Teil bei erfolgreicher Vermittlung. Was aber passiert, wenn der Vermittelte in der Probezeit entscheidet wieder zu kündigen? Schuldet er dann dem Unternehmen die vergeblich aufgewandte Personalvermittlungsgebühr? Diese Frage hatte nun das BAG zu entscheiden (1 AZR 265/22).

4000 Euro für die Katz

Ein Beschäftigter kündigte kurz nach Beschäftigungsbeginn sein Arbeitsverhältnis fristgerecht während der Probezeit. Die Arbeitgeberin hatte für seine Vermittlung einen Betrag von etwas über 4000 Euro an eine Personalvermittlung gezahlt. In den Arbeitsvertrag hatte sie deshalb aufgenommen, dass der Beschäftigte die gezahlte Provision zu erstatten habe, wenn er das Arbeitsverhältnis aus von ihm zu vertretenden Gründen beendet.

Das BAG hat die Klausel des Arbeitsvertrags für rechtwidrig erklärt. Sie benachteiligt den Beschäftigten unangemessen und schränkt seine durch Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz garantierte freie Wahl des Arbeitsplatzes ein. Das unternehmerische Risiko, ob sich finanzielle Aufwendungen der Personalbeschaffung lohnen, muss allein der Arbeitgeber tragen. Kündigt der Beschäftigte in rechtlich zulässiger Weise, dürfen die Kosten der Personalvermittlung nicht auf den Beschäftigten übertragen werden.