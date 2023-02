Ein Einserabitur kann helfen, aber oft zählen noch andere Qualitäten: Wer ein Stipendium anstrebt, sollte sich die Profile der unterschiedlichen Förderwerke genau ansehen. In dieser Serie stellen wir Stipendiaten verschiedener Stiftungen vor.

Martin Haan hat kein Abitur und studiert in Mainz Medizin. Er arbeitet als Kinderintensivpfleger, in einem vermeintlichen Frauenberuf. Außerdem ist er Katholik und seit 2018 Stipendiat des Evangelischen Studienwerks Villigst. Der Lebenslauf des Achtundzwanzigjährigen passt in keine Schublade. Das sei auch gut so, sagt Haan und lacht. „Ich bediene immer ein paar Randgruppen, ich bin praktisch ein Einhorn.“ Vielleicht könne er mit seinem Werdegang anderen die Unsicherheit nehmen, die vor ähnlichen Hürden stünden wie er damals.