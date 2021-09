Fachzeitschrift : Muss die Medizin weiter von Rasse sprechen?

Als das New England Journal of Medi­cine kürzlich beschloss, vom nächsten Jahr an keine Studien ohne Angaben zur Herkunft von Probanden mehr anzunehmen, also zu Geschlecht, Alter, geografischer Herkunft, ethnischer Zugehörigkeit und race, war ein erfolgreich verjagtes Gespenst plötzlich wieder im Raum: der Begriff Rasse oder, besser gesagt, race, das amerikanische Wort hebt stärker auf die kulturelle Zugehörigkeit ab. Die Herausgeber begründeten die Entscheidung pragmatisch. Man brauche die Angaben, um aus den Studien belastbare therapeutische Schlüsse zu ziehen. Bestimmte Krankheiten träten nun einmal unterschiedlich oft in verschiedenen Bevölkerungsgruppen auf. Dunkelhäutige Amerikaner neigen beispielsweise zu Bluthochdruck und chronischer Nierenerkrankung, die Multiple Sklerose ist unter Weißen weiter verbreitet, asiatische Amerikaner infizieren sich überdurchschnittlich oft mit Hepatitis B. Man kann sich auch darauf berufen, dass von der neuen Regel besonders Gruppen profitieren, die in Studien und Datenbanken unterrepräsentiert sind und deshalb erschwerten Zugang zu passenden Medikamenten und Therapien haben. Oft sind das Schwarzafrikaner.

Nun hat man in der Vergangenheit vieles getan, um das R-Wort loszuwerden. Die meisten Anthropologen und Biologen verstehen es als ideologisches Konstrukt, das Menschen nach willkürlich herausgegriffenen Merkmalen einteilt. Zwar gebe es genetische Unterschiede zwischen Menschengruppen, heißt es entsprechend, aber die Vermischung des Genpools sei zu groß, um von Rassen zu sprechen. Außerdem seien die genetischen Unterschiede zwischen Individuen größer als die zwischen Populationen. In diesem Sinn soll das Wort aus dem Artikel 3 des deutschen Grundgesetzes gestrichen werden. In Frankreich ist es schon aus der Verfassung verschwunden.

Suche nach begrifflicher Alternative

Im Jahr 2019 hatte die Zoologische Gesellschaft in der „Jenaer Erklärung“ den Rasse-Begriff mit großer Resonanz verabschiedet. „Das Konzept der Rasse“, hieß es dort, „ist das Ergebnis von Rassismus und nicht dessen Voraussetzung“. Erst der Rassismus habe Rassen geschaffen, um Menschen abzuwerten, auszubeuten und versklaven zu können. Es gebe im menschlichen Erbgut keinen einzigen fixierten Unterschied, der beispielsweise einen Afrikaner von einem Nichtafrikaner trenne. Damit schien das letzte Wort gesprochen.

Nicht alle Biologen waren mit der Erklärung einverstanden. Manche bewerteten sie als politische Geste, die relevante biologische Unterscheidungen preisgebe. Trotz des zunehmenden Genflusses gebe es weiter genetische Populationen mit markanten Gemeinsamkeiten. Von genetischer Population sprechen allerdings auch die Autoren der Jenaer Erklärung. Der Begriff ist nicht nur historisch unbelastet, sondern auch variabler. Weil er Veränderungen im Erbgut besser erfasst, verleitet er nicht dazu, genetische Gruppen als fixe Wesenheiten aufzufassen, die dann weltanschaulich aufgeladen werden können.

Durch die Erforschung des menschlichen Erbguts hat die Debatte insgesamt eine neue Richtung gewonnen. Machte sich die Unterscheidung zwischen Menschengruppen zunächst an geografischen und äußeren Merkmalen fest, so stehen seither die genetischen Faktoren im Vordergrund. Damit werden auch neue Unterschiede deutlich. Im Jahr 2018 provozierte der Harvard-Genetiker David Reich eine erregte Debatte mit der These, dass es durchschnittliche genetische Unterschiede zwischen Menschengruppen gebe. Reich trat einem sozialkon­struktivistischen Dogma entgegen, dem zufolge es keinerlei genetische Unterschiede geben dürfe. Seine Intervention warf zwar die Frage auf, ob Unterschiede zwischen Menschengruppen nicht doch ein biologisches Substrat haben; dass der Rasse-Begriff aber zu schwammig ist, um sie zu erfassen, dieser Ansicht war Reich selbst. Die Genetik, meinte er, entziehe rassistischen Reinheitslehren vielmehr den Boden, indem sie die Vermischungen des Erbguts aufzeige. Das waren schlechte Nachrichten für Suprematisten. Zwar hat jede weit genug voneinander entfernt lebende Menschengruppe ausreichend unterschiedliche Gene, um voneinander abgegrenzt werden zu können. Die Frage ist aber, auf welche Weise das geschieht. Es ist beispielsweise nicht sinnvoll, Afrikaner als Rasse zu bezeichnen, wenn die genetischen Unterschiede zwischen Ostafrikanern und Südafrikanern größer sein können als zu nichtafrikanischen Menschengruppen.

Die Biomedizin, besonders die personalisierte, auf Genomdaten bauende Medizin, steht zu dem neuen Konsens in einem gewissen Widerspruch. Hier wird weiter von race oder Rasse gesprochen, auch wenn die Redeweise umstritten ist. Man kann sich auf den medizinischen Nutzen berufen. Die Herausgeber des New England Journal of Medicine wollen den Begriff selbstverständlich nicht wertend verstanden wissen. Sie sind sich aber des Risikos bewusst, dass auch taxonomische Unterscheidungen weltanschaulich missbraucht werden können. Auf eine begriffliche Alternative, etwa genetische Population, hat man sich nicht einigen können. Ein Artikel auf der Internetseite des Journals erörtert am Beispiel der Schätzung der Nierenfiltrationsrate, wie man ohne Verluste auf das Wort race verzichten kann.