Mansplainig : Erklär mir nicht die Welt!

Unkollegial

Nadine Bös Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Beruf und Chance“. Folgen Ich folge

Stefanie Diemand Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Ursula Kals Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Jugend schreibt“. Folgen Ich folge

Ich bin eine relativ junge Frau mit Doktortitel. Das allein führt schon immer wieder zu Irritation – hauptsächlich bei Männern. Ich arbeite als Beraterin und bin spezialisiert auf IT-Fragen. Und obwohl ich wirklich Expertise in meinem Job habe, kommt es immer wieder zu Situationen, in denen ich mich nicht ernst genommen fühle: Ich war zum Beispiel gemeinsam mit meinem Mentor bei einem Kunden. Unser Kunde hatte eine Rechtsfrage an mich. Nach meiner Antwort mischte sich mein Mentor ein und korrigierte mich harsch: Was ich da sage, würde doch überhaupt nicht stimmen. Andere Kollegen auf diese Weise zu behandeln ist eigentlich nicht üblich, schließlich stand ich damit ziemlich blöd vor dem Kunden da. Dabei war das, was ich unserem Kunden erklärt hatte, völlig richtig – das fiel am Ende sogar dem Anwalt des Kunden auf. Ganz ehrlich: Es kann passieren, dass jemand mal falsch liegt. Was aber nicht passieren darf, ist, dass mein Mentor mir auf unserer Heimfahrt im Auto vorgeworfen hat, ich wäre unkollegial. Dabei habe ich unserem Kunden nur die richtige Antwort gegeben. Ich denke, er war sauer, weil er bei seinem Fehler ertappt wurde.