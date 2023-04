Leistungsprämien in der Schule : So sollen Lehrer gelockt werden

Bayern setzt auf Prämien für unbeliebte ländliche Gegenden, in Berlin könnten Leistungsprämien zu Konflikten in den Kollegien führen. Im Kampf gegen den Lehrermangel werden Gehaltsanreize immer beliebter.

Dass Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) eine Leistungsprämie für besonders engagierte Lehrer fordert, muss einen nicht weiter wundern. Die Bundesbildungsministerin hat gut reden, weil sie ihren Vorschlag im Zweifel nicht einlösen muss. Denn für die Vergütung der Lehrer sind die Länder zuständig. Sie diskutieren selbst verschiedene Mo­delle der Prämien – und Leistungszulagen. In Bayern soll es eine Prämie für besonders unbeliebte Gegenden geben. Der dortige Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) kündigte an: „Die neue Regionalprämie in Höhe von 3000 Eu­ro ist ein zusätzlicher Anreiz, sich zum neuen Schuljahr in den bayerischen Schuldienst zu bewerben – gerade in ländlichen und grenznahen Regionen, in de­nen wir einen erhöhten Bedarf an Lehrkräften haben.“ Dass damit auch die Ab­werbung aus an­grenzenden Nachbarländern gemeint ist, versteht sich von selbst. Über kurz oder lang werden vermutlich alle Länder zu bestimmten Lockangeboten greifen, um Lehrer anzuwerben – ganz gleich, ob sie damit die Lehrerversorgung anderer Länder schwächen oder nicht.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten".

Eine Regionalprämie können in Bayern alle Lehrer erhalten, die ab dem Schuljahr 2023/24 in ein Beamten- oder unbefristetes Angestelltenverhältnis neu eingestellt oder aus einem anderen Bundesland nach Bayern versetzt und in einer ausgewiesenen sogenannten Prämienregion eingesetzt werden. Außerdem müssen sie mindestens zwei Jahre in einer Prä­mienregion tätig sein. „Die Regionalprämie ergänzt die bereits bestehenden Maßnahmen wie die Zweitqualifikation oder die Angebote zum Quereinstieg“, sagte der Kultusminister. Es gebe schon An­zeichen dafür, dass die Maßnahme innerhalb und außerhalb Bayerns angenommen werde. Bewerbungen seien über das reguläre Verfahren für die jeweilige Schulart möglich. Auch außerhalb der Prämienregionen bestünden zum kommenden Schuljahr attraktive Einstellungsbedingungen: Insbesondere in Ballungsräumen wie München profitierten neu ein­gestellte Lehrkräfte von einer Neuregelung des Orts- und Familienzuschlags. Außerbayerische Bewerber könnten auch eine Umzugskostenvergütung erhalten – und das auch unabhängig von einem möglichen Einsatz in einer Prämienregion.