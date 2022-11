Universität Leipzig : Rufmordkampagne gegen ein philosophisches Seminar

Berlin, Lüneburg, jetzt Leipzig: Wieder soll ein Wissenschaftler an einer deutschen Universität mit dem Transphobie-Vorwurf zum Schweigen gebracht werden. Diesmal trifft er das Seminar „Historisch-Genetische Theorie der Geschlechterbeziehung: Subjekt – Identität – Liebe“ des Philosophiedozenten Javier Álvarez-Vázquez. Dort sollen am Leitfaden der Kulturtheorie von Günter Dux grundlegende Formen der Vergemeinschaftung untersucht werden. Transsexualität oder Transpersonalität stehen nicht im Zentrum der Veranstaltung, sondern die Frage, warum wir lieben und die Nähe eines anderen suchen.

Für solche Feinheiten interessieren sich die Aktivisten, die keine Seminarmitglieder sind, aber nicht. Ihr Vorwurf speist sich allein aus der kurzen Beschreibung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis und der dort ausschnitthaft präsentierten Literaturliste, die unter anderem das angeblich transfeindliche Buch „Natur und Gender“ des Philosophieprofessors Christoph Türcke führt. Türcke, der auch in dieser Zeitung zum Thema publiziert hat, vertritt in dem Buch die These, die Geschlechterdebatte stehe unter dem Einfluss eines technischen Machbarkeitswahns, der die Meinung begünstige, man könne sein Geschlecht vollkommen unabhängig von der körperlichen Konstitution wählen. Dies trage auch zur Erklärung des derzeitigen exponentiellen Wachstums von Geschlechtstransitionen bei. Anders als von den Aktivisten nahegelegt, führt Türcke den individuellen Wunsch nach Geschlechtsangleichung nicht restlos auf äußere Faktoren zurück.

Wo ist der Skandal? Türckes Thesen werden beispielsweise von den breit rezipierten Studien der amerikanischen Medizinprofessorin Lisa Littman über die Rapid-Onset Gender Dysphoria empirisch untermauert. In transhumanistischen Spielarten der Geschlechtertheorie ist die Überwindung des menschlichen Körpers durch Technologie seit Donna Haraways „Cyborg Manifesto“ ein geläufiger Topos. Die amerikanische Pharmaunternehmerin Martine Rothblatt, eine der bekanntesten Aktivistinnen in den Vereinigten Staaten, hat Transgender ganz explizit in diese Perspektive gestellt.

Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit und Phobie

Außerdem stört sich die Protestgruppe daran, dass Türcke den Trend zum Geschlechtswechsel mit den Fortschritten und Verkaufszielen der Pharmaindustrie in Zusammenhang bringt. Bestätigt wird diese Annahme etwa von dem Report über die Transgenderklinik Tavistock, der im Auftrag der britischen Regierung entstand. An der größten Genderklinik des Landes, hieß es dort sinngemäß, würden Patienten im Jugendalter unkritisch zur möglichst schnellen Geschlechtsangleichung geschleust, die sie zu lebenslangen Pharmakunden macht. Die Klinik wurde daraufhin geschlossen. Ähnliche Vorwürfe richteten die angesehenen Genderchirurgen Erica Anderson und Marci Bowers an die Gendermedizin in den Vereinigten Staaten. Beide sind selbst transsexuell. Anderson kritisierte eine schlampige Medizin ohne angemessene Aufklärung über Risiken, viele würden die Entscheidung zur Transition später bereuen.

Die Aktivisten werfen Türcke und Álvarez-Vázquez Unwissenschaftlichkeit und psychische Krankheit (Phobie) vor. Das sind schwere Vorwürfe, die darauf zielen, die Reputation und Laufbahn von Álvarez-Vázquez zu zerstören und Türckes Buch aus der Wissenschaft zu entfernen. Das verlangt nach einer Erklärung. Behauptet wird aber nur von einer Transperson, sie würde von Türcke zur Machbarkeitsfaszination erklärt. Darin zeigt sich aber nur das Unvermögen, zwischen sich selbst und äußeren Einflüssen zu unterscheiden, also zur theoretischen Abstraktion.

Die Gruppe betrachtet sich als besonders vulnerabel und will deshalb anonym bleiben, was sie nicht davon abhält, mit großer Aggression gegen andere vorzugehen. Zunächst wurden die verleumderischen Vorwürfe an lokale Medien und universitäre Gremien gestreut. Am 12. Oktober wurde dann die erste Seminarsitzung von rund dreißig Aktivisten gestürmt. Der Dozent wurde nach eigenen Angaben niedergebrüllt und körperlich bedroht. Einer der Aktivisten habe ein Protestschreiben verlesen. An die Tafel sei der Slogan „Queerfeindlichkeit tötet“ geschrieben worden. Álvarez-Vázquez verlegte das Seminar ins Internet und erstattete Strafanzeige.

Die Universität ist über das alles informiert. Sie hat die Aufklärung in die Hände des Dekanats und Philosophischen Instituts gelegt, das inzwischen mit allen Parteien gesprochen hat, sich auf Nachfrage aber nicht dazu äußern will. Nach den Worten von Álvarez-Vázquez hat ihm sein Institut jegliche Form der Unterstützung signalisiert. Das ist eine erfreuliche Nachricht und würde Leipzig, sofern die Zusage eingelöst wird, von den Universitäten abheben, die vor dem Druck von Aktivisten einknickten. Es ist zu hoffen, dass davon eine Signalwirkung ausgeht. Für die Universität und die Wissenschaft ist es auch ein Akt der Selbstverteidigung, denn unter der Herrschaft des subjektiven Befindens hätten beide Institutionen keine Zukunft.