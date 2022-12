Lehrermangel in Brandenburg : „Eine nicht zu verantwortende Qualitätsminderung“

Frau Prof. Lin-Klitzing, der Lehrermangel in den Bundesländern ist eklatant. Es werden immer mehr Seiten- und Quereinsteiger mit teilweise fragwürdigen Qualifikationen eingestellt. Bisher al­lerdings gab es einen Konsens unter den Ländern, dass bestimmte Standards dabei nicht unterschritten werden dürfen. Welche waren das?

Der Standard war der wissenschaftliche Abschluss Master oder Staatsexamen. Dieser Master oder das Staatsexamen konnte auch nachqualifizierend erworben werden, aber ohne diesen Abschluss gab es keine Verbeamtung ins Lehramt und auch keine Befähigung, das Abitur abzunehmen oder auch in der gymnasialen Oberstufe zu unterrichten.

Auf eine Definition von Quer- und Seiteneinsteigern konnte man sich unter den Ländern noch nicht durchgehend einigen, könnten Sie dennoch einen entscheidenden Unterschied benennen?

Die Seiteneinsteiger werden in der Regel ohne eine entsprechende Lehrbefähigung für das Lehramt eingestellt und werden dann berufsbegleitend weiterqualifiziert. Die Quereinsteiger haben in der Regel zumindest für ein Fach einen entsprechenden Hochschulabschluss und können in einem zweiten Fach nachqualifiziert werden.

In Brandenburg unterrichten schon jetzt 30 Prozent Seiteneinsteiger. Das ist ein dreimal so hoher Anteil wie im Bundesdurchschnitt. Nun hat das Land mit der GEW vereinbart, Bachelorabsolventen auch an allgemeinbildenden Schulen und Oberstufenzentren unterrichten zu lassen, und zu verbeamten. Die GEW will grundsätzlich eine Besoldung von Grundschullehrern nach A 13, aber hier für Oberstufenlehrer eine A 11/12 Besoldung. Verstehen Sie als Vorsitzende des Deutschen Philologenverbandes die Logik?

Ich verstehe diese Logik überhaupt nicht und zwar weder von Seiten der GEW, dass ihr nun ein Bachelorabschluss als akademische Endqualifikation für das Lehramt ausreicht, noch dass das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport unter Britta Ernst (SPD) einen Gesetzentwurf für die Verbeamtung von Lehrkräften ausschließlich mit der GEW auf den Weg gebracht hat, ohne auch den zuständigen Landesbunds Brandenburg des Deutschen Beamtenbunds (dbb) daran zu beteiligen. Ausdrücklich Seiteneinsteiger für die Oberstufe mit einer Besoldung nach A 11/A 12 in den Gesetzentwurf mit einzubeziehen, obwohl der überwiegende Mangel im Grundschulbereich besteht, ist auch nicht logisch.

Wurde der dbb wenigstens angehört?

Der dbb hat sich an das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport im Land Brandenburg gewandt und darauf hingewiesen, dass er hätte beteiligt werden sollen, und die Frist wurde verlängert auf den 18. November. Und dementsprechend hat sich der dbb Brandenburg auch geäußert und Potsdam mit deutlichen Worten kritisiert.

In dem Entwurf, den das Land Brandenburg im Januar verabschieden will, heißt es, dass Bachelorabsolventen in einer achtzehnmonatigen Zertifikatsqualifizierung berufsbegleitend Studienleistungen im Umfang von 45 Leistungspunkten ablegen können und dann als Bildungsamtsrätin oder Bildungsamtsrat unterrichten können. In der Zertifikatsqualifizierung geht es im Wesentlichen um fachdidaktische Ausbildungsinhalte, doch die können kaum fachwissenschaftliche Grundlagen ersetzen?