Neustart als Quereinsteigerin : Junglehrerin mit 55 Jahren

Erfüllende Karriere: Eine Lehrerin in Brandenburg schriebt an eine Tafel (Symbolbild). Bild: dpa

Am Tag der Einschulung war die Klassenlehrerin mindestens so aufgeregt wie ihre Erstklässler. Schließlich war es auch ihr erster Schultag und ein Neubeginn nach langjähriger Berufstätigkeit in der freien Wirtschaft. Aber das sollen die Eltern der Abc-Schützen lieber nicht erfahren, weshalb Stefanie Cord ihren richtigen Namen auch nicht in der Zeitung gedruckt haben möchte. Korrekt ist dagegen ihr Alter: Cord ist schon 55, trotzdem hat sie im Sommer ihren sicheren Arbeitsplatz als Projektleiterin gegen das Klassenzimmer in einer Hamburger Grundschule getauscht. Aus freien Stücken und guten Gründen, wie sie betont: „Mir fehlte die persönliche Challenge: Wo kann ich mich weiterentwickeln?“ Mit Mitte 50 würden Arbeitnehmer zu wenig in neue Entwicklungen wie etwa die Digitalisierung eingebunden. Gleichzeitig müssten sich die Arbeitgeber verstärkt um junge Talente kümmern, da sei sie auf der Strecke geblieben. „Es gab keine Angebote mehr für neue Aufgaben oder eine weitere Karrierestufe.“

Ganz anders die Reaktion aus der Schulwelt, als Cord nach neuen Ufern suchte. „Wir brauchen Sie dringend!“, lautete die Botschaft. Punkten konnte Cord dabei mit einer abgeschlossenen Ausbildung zur Lehrerin. Die lag allerdings ein Vierteljahrhundert zurück und bezog sich auf die Fächer Deutsch und Geschichte in Gymnasien. „Eine Liebesfachkombination“, für die es selbst in Zeiten akuten Lehrermangels kaum Bedarf gibt, musste Cord feststellen. Also hospitierte sie in Grundschulen, freundete sich mit dem Thema Spracherwerb an und bewarb sich über ein Onlinetool der Hamburger Bildungsbehörde für den Primarbereich. „Da kamen sofort Antworten, und ich hatte ganz schnell zwei Einladungen auf dem Tisch“, sagt Cord. Eine davon endete mit einer Führung zu den schönsten Ecken der Schule und der Frage, wie schnell sie anfangen könne.