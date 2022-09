Die Karrierefrage : Wie gelingt der Berufsausstieg?

Dass er nicht bis zum Rentenalter angestellt bleiben wollte, das wusste Herb Stumpf schon mit Mitte dreißig. Damals unternahm er eine lange Reise mit dem VW-Bus und schrieb ein Buch darüber. Er ahnte: Auch als älterer Mann würde er noch Träume haben, die nicht in einen vier Wochen langen Jahresurlaub passten.

Mit Mitte fünfzig war es dann für ihn so weit. Sein Arbeitgeber, ein Computerhersteller, baute Stellen ab und bot ihm eine Abfindung an. Der Wirtschaftsingenieur sagte zu, schlug sich mit den Formalitäten herum und fiel dann „in ein gewisses Loch“, wie er erzählt: „Ich wusste eigentlich nicht so recht, was ich mit mir anfangen sollte.“ Vielen Gleichaltrigen erging es ähnlich.