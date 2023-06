Kreative Beschäftigte : Zeit der Erfinder und Verbesserer

Als Marius Grundmann und sein Kollege Jan Meijer im Jahr 2021 einen neuen Quantencomputer entwickelten, wandten sie sich an die Stelle für Wissens- und Technologietransfer der Universität Leipzig. Die Spezialisten dort bewerteten, ob die technische Erfindung der Physikprofessoren patentierbar war. „Entscheidend ist die erfinderische Höhe“, sagt Stefanie Funke, Referentin Transfer und Schutzrechte an der Uni. „Die technische Erfindung darf nicht naheliegend sein, sodass andere Experten aus ihrem Fachwissen heraus auf dieselbe Idee kommen könnten.“ Sie müsse für die Bewertung verstehen, warum eine Erfindung das Problem besser löse, und dabei Alleinstellungsmerkmale identifizieren. Grundmann und Meijer haben einen Durchbruch geschafft, indem sie sogenannte Stickstoff-Fehlstellen-Defekte in Diamanten erzeugten und auf dieser Basis einen neuartigen Quantencomputer bauten.

Laut Patentrecht gehört das Recht an einer Erfindung dem Erfinder. Ist dieser an einer Hochschule oder in einem Unternehmen angestellt, greift das Arbeitnehmererfindungsgesetz, und das Recht geht an den Arbeitgeber über. Deshalb gilt es als zwiespältig, wenn Studenten etwas erfinden. Denn die Hochschulen haben nichts davon, wenn Studenten dort nicht angestellt sind. Zudem bezieht sich das Gesetz nur auf Erfindungen, die mit der Tätigkeit des Unternehmens zu tun haben. Erfinde ein Physikprofessor etwa eine Apfelschälmaschine, gehöre das nicht zum Kern seiner Aufgabe, sagt Grundmann. Die Verwertungsrechte würden beim Erfinder bleiben.