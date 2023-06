Kolumne „Nine to five“ : Am Rande des Metaversums

Nach und nach erwachen die Avatare der aus aller Welt zugeschalteten Konferenzteilnehmer zum Leben. Bis auf den von Naomi. Naomis Kopf verharrt in der Tischplatte. Nicht auf ihr, in ihr. Ungefähr auf Höhe des Nasenbeins durchtrennt Holz ihr Gesicht. Und obwohl der halbe Kopf alle verwundert, erhebt niemand das Wort. Im Saal ist es gespenstisch still. Keiner tuschelt, niemand verzieht eine Miene. Allerdings starrt auch niemand auf sein Handy. Denn Handys mussten draußen bleiben. Und so bleibt nichts übrig, als auf die Hände zu blicken, als wäre man wie gebannt. Willkommen im Metaversum!

Gregor Brunner Redakteur in der Wirtschaft.

Nach einiger Zeit schieben sich Kopf und Körper von Naomi wieder zusammen, nach oben in eine normale Sitzposition. Daraufhin erhebt Rob das Wort. Er referiert über die Virtual-Reality-Konferenztechnik, die wir hier gerade live testen. Es geht um Studien zu einer Technologie, die der Weltwirtschaft Billionen Dollar bescheren soll. Naomis lächelnder Mund öffnet sich und kommentiert Robs Vortrag mit einem Grollen. Offenbar ist sie nicht vom Heil der neuen Technologie überzeugt. Niemand wagt, etwas zu entgegnen. Die Augen aller Beteiligten bleiben glasig und nehmen die Replik zur Kenntnis. Robs Laptop klappt wiederholt in den Tisch hinein. Er liest dennoch weiter davon ab. Auch Robs Partner Kevin spricht gelegentlich. Mitunter so animiert, dass sein Torso sich um 180 Grad dreht, während sein Kopf an Ort und Stelle verharrt. So muss Überzeugung aussehen.

Nach dem Ende der Konferenz nehme ich die VR-Brille ab und bin wieder in der drögen Hamburger Realität. Kirstin und Stefan saßen eine Stunde lang still neben mir. Sie erwachen ebenso zum Leben und nehmen mich nach meinem Ausflug ins Metaversum in Empfang. Meine Augen sind müde, mein Nacken ist starr und meine Stirn eingedrückt. Wurde die Geburt des Universums auch mit einer langwierigen Konferenz eingeläutet? Und schmerzte danach der Nacken der Teilnehmer auch so sehr? Kein Wunder, dass Luzifer rebellierte.



