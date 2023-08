Als ich mit dem Studium begann, wusste ich nicht, was mich erwarten würde. Die im Umlauf befindlichen Vorurteile wirkten eher abschreckend, aber getrieben von meinem politischen Interesse entschied ich mich trotzdem für die Politikwissenschaften und stellte fest, dass viele Klischees eher Fiktion als Realität waren. Mit dem Vorurteil von Studierenden in Anzughose und Sakko ließ sich schnell aufräumen, dafür reichte es einfach ein paar Einführungsseminare zu besuchen. Obwohl man ab und zu tatsächlich einem Studenten im Anzug begegnet, setzt der Großteil auf den gemütlichen Look. Neben weiten Vintage-Klamotten und dem Jutebeutel dürfen auch die obligatorischen Sticker auf dem Laptop nicht fehlen, damit auch für jeden erkennbar ist, wofür man sich politisch engagiert.

Grob kann man die Studierenden in zwei Gruppen unterteilen: in die Unentschlossenen, die das Fach eher zögernd gewählt haben, und diejenigen, die sich schon seit geraumer Zeit politisch engagieren und gefühlt schon ihr ganzes Leben darauf warten, sich endlich in ihren Traumstudiengang immatrikulieren zu können. Letztere sind die sogenannten Karriere-Powis, für sie zählen gute Noten und: das Studium in der Regelstudienzeit zu absolvieren. Sie verfolgen ein klares Karriereziel, sei es die Arbeit bei der UN, im Bundestag oder als Entwicklungshelfer in Südamerika. Dafür absolvieren sie schon während des Studiums unzählige Praktika und pauken in ihrer Freizeit fleißig Fremdsprachen. Die Karriere-Powis wünschen sich oft einen praktischeren Bezug und beklagen daher die theoretische Auslegung des Studiums.

Obwohl ich zum Anfang meines Studiums eher zur Kategorie der Unentschlossenen gezählt habe, missfiel auch mir die größtenteils theoretische Ausrichtung – mit diesem Ausmaß hatte ich nicht gerechnet. Anstatt angeregter Diskussionen und aktiver Vorlesungen gibt es diese unzähligen Geschichtsstunden und lange Vorträge von den Dozenten, und manchmal auch von den Mitstudierenden.

Viel reden und nichts dahinter

Politologen diskutieren viel und gerne, besagt ein weiteres Vorurteil. Das stimmt zumindest in Teilen, denn es kommt nicht selten vor, dass Studierende in Seminaren Max Weber und Adorno rezitieren, nur um etwas länger ihrer eigenen Stimme lauschen zu können. Aus Redebeiträgen in Diskussionsrunden werden erst Monologe und dann ganze Vorlesungen. Zwischendrin verlieren sich besagte Studierende in wissenschaftlichen Fachtermini. Es zählt nicht mehr, was gesagt wird, sondern nur, wie man sich als besonders eloquent und rhetorisch stark inszenieren kann. Das betrifft jedoch nur einen ganz kleinen Teil der Studierenden. Denn die meisten wissen schon, dass man sich damit nicht nur in Vorlesungen, sondern auch auf Partys relativ schnell unbeliebt macht. Nicht jeder hat Lust, sich in Feierstimmung anzuhören, warum der eigene Vegetarismus unzureichend für die Bekämpfung der Klimakrise ist. Denn entweder trifft man auf Menschen, die, wie es scheint, nur darauf gewartet haben, ihre Meinung über die aktuellen Nachrichten loszuwerden oder auf Menschen, die Diskussion panisch aus dem Weg gehen aus Angst, sie könnten etwas Falsches sagen. Dabei sind die meisten Studenten auch keine Experten und es ist auch keine Voraussetzung um das Studium aufzunehmen.

Im Studium der Politikwissenschaften treffen unterschiedlichste Welten aufeinander: Vom jungen eifrigen Studienanfänger, über die Berufstätige mittleren Alters, die sich noch einmal umorientieren möchte, bis hin zu Langzeitstudierenden im 11. Semester, die noch gerne so lange wie möglich die Vorzüge des Studentenlebens auskosten möchten, sind alle Gesellschaftsschichten vertreten. Genauso unterschiedlich wie die Menschen sind auch die politischen Ansichten und die zukünftigen Berufswünsche.

Die Politiker von Morgen?

Doch obwohl Politologen oft gefragt werden, ob sie nach ihrem Abschluss den Posten als Bundeskanzler anstreben, ergreifen nur wenige die politische Karriere. Das Studium ist ja keine politische Ausbildung, sondern eine Einübung ins wissenschaftliche Arbeiten. Statt Planspielen und Podiumsdiskussionen stehen Lehrinhalte wie Statistik, politische Theorie und vergleichende Politikwissenschaften auf dem Studienplan. Es geht darum, Staatssysteme zu verstehen, zu vergleichen und zu analysieren, oder statistisch zu bemessen, warum der Populismus in europäischen Ländern zunimmt.

Typisch fürs Politologiestudium ist auch, dass man oft für Problemstellungen sensibilisiert wird, die richtigen Werkzeuge, um diese zu lösen, werden einem aber nicht an die Hand gegeben. Um etwas mit dem Gelernten anzufangen, ist der Praxisbezug unerlässlich. Ja, einige gehen nach ihrem Abschluss in Parteien und Ministerien, aber die meisten schlagen einen anderen Weg ein, und kommen zum Beispiel in der öffentlichen Verwaltung, in der politischen Beratung, in der freien Wirtschaft oder im Journalismus unter.

Genau das liebe ich an meinem Studiengang. Da es kein festes Curriculum gibt, wie bei Jura oder Medizin, kann man sich seinen Schwerpunkt schon früh selbst wählen. Heute eine Einführung in die Finanzmärkte der Welt, morgen eine Vorlesung zur globalen Umweltpolitik – oder doch lieber etwas zu Chinas Außen- und Sicherheitspolitik? Das Arbeitspensum ist ganz von den eigenen Ambitionen abhängig. Wer sich für sein Studium länger Zeit lässt und die Vorlesungen vielleicht nicht ganz so penibel vor- und nacharbeitet, hat freie Zeit, die er dann auch in eine mögliche politische Karriere investieren kann.

Brenda Kusi-Appiah, 21 Jahre alt, studiert Politikwissenschaften in Frankfurt, neben dem Studieren und Schreiben sucht sie sich jede Woche ein neues Hobby, um ihren Abschluss noch etwas hinauszuzögern.