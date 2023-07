Kolumne „Uni live“ : Mehr mündliche Prüfungen im Medizinstudium!

Gesprochene Sprache spielt in der Medizin eine große Rolle: Im historischen Hörsaal am Institut für Anatomie der Universität in Leipzig. Bild: dpa

Im vergangenen Semester habe ich eine Lehrveranstaltung an einer anderen Fakultät besucht. Das Seminar, an dem teilzunehmen mir der Dozent gerne, aber nicht ohne deutlichen Hinweis auf die Stunden, die ich lesend verbringen würde, gestattete, widmete sich der Psychiatrischen Klinik in der Literatur des 20. Jahrhunderts. Nach einigen Sitzungen, in denen wir Teilnehmer mit Grundzügen der Geschichte der Psychiatrie und wichtigen Theorien zu ihrer Sprache und künstlerischen Darstellung vertraut gemacht wurden, war es in jeder Woche an einer Kleingruppe, einen Vortrag über ein Werk zu halten und die anschließende Diskussion zu moderieren. Ein solcher Vortrag galt als Nachweis der fortgesetzten Teilnahme am Seminar; wer eine benotete Leistung erbringen wollte oder musste, schrieb in der vorlesungsfreien Zeit eine Hausarbeit.

Ich fürchte, mit diesen einleitenden Sätzen viele derzeitige oder ehemalige Studenten einer Geistes- oder Sozialwissenschaft zu langweilen. Aber ich hoffe, dass auch die jetzt Gelangweilten mir glauben, wie ungewohnt und interessant dies alles für mich war, der ich zuvor nur Kurse an der Medizinischen Fakultät besucht hatte. Denn hier gibt es noch immer Prüfungen, die so fest zur allgemeinen Vorstellung vom Medizinstudium gehören wie das Oberseminar zum Studium der Philosophie oder Germanistik. Noch immer werden wir Studenten mehrfach im Verlauf des Präparierkurses an den Körperspendern in mündlichen Testaten geprüft, noch immer nehmen die Physiologischen Institute zwei Testate pro Semester ab und noch immer ist die mündliche Prüfung in den drei großen vorklinischen Fächern Biochemie, Anatomie und Physiologie wichtiger Bestandteil des ersten Staatsexamens, des Physikums.

Um die Geduld meiner Leser nicht weiter zu strapazieren, will ich darauf verzichten, die Nachteile dieser Praxis darzustellen. Sie liegen auf der Hand und die Kritik an subjektiven Bewertungskriterien, gemeinen Prüfern und missverständlichen Fragen ist ohnehin allgegenwärtig. Ein vor einiger Zeit in der F.A.Z. geschilderter Fall zeigt, dass mündliche Prüfungen manchmal ein beinahe unüberwindbares Hindernis sein können. Schon Anfang der Siebzigerjahre führten studentische Proteste („willkürlich und ungerecht!“) und Forderungen („objektiv!“), aber auch die nachvollziehbare Hoffnung der Dozenten, viel Zeit zu sparen, zur Gründung des „Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen (IMPP)“. Dieses erstellt seitdem die Fragen für den schriftlichen Teil des ersten und das zweite Staatsexamen. Bis vor einigen Jahren waren zweistufige Fragen üblich, es wurden Aussagen präsentiert und standen dann mehrere Antworten des Typs „Die Aussagen A, C, und D sind richtig“, „Die Aussagen C und E sind richtig“ zur Auswahl. Heute gleichen die Fragen denen der theoretischen Führerscheinprüfung, es soll direkt eine von allerdings fünf statt drei Antworten angekreuzt werden.

Die beruhigende Wirkung von Altfragen

Längst werden auch die Leistungsnachweise der Semester vor den Staatsexamina größtenteils in Form solcher Single-Choice-Klausuren erbracht, im vorklinischen Studienabschnitt wohl ungefähr die Hälfte, im klinischen Studienabschnitt alle. Selbst die Anatomie hat sich darauf eingelassen. Gerne heißt es, das diene uns als Übung und solle uns mit dem Stil der Fragen in den Staatsexamina vertraut machen. Viele von uns nehmen das sehr wörtlich. Die Vorbereitung auf eine Klausur beginnt und/oder endet mit dem Kreuzen sogenannter „Altfragen“, jener Fragen also, die Kommilitonen vorangegangener Semester gesammelt und der Fachschaft übergeben haben, die sie uns beizeiten zukommen lässt. Da die Computer die Fragen in den Klausuren jedem Studenten in einer anderen Reihenfolge präsentieren, hat es sich bewährt, dass sich jeder Student die letzte Frage merkt, die ihm gestellt wird, und diese vielen letzten Fragen anschließend zusammengetragen werden. Natürlich kommen denjenigen, die alle zur Verfügung stehenden Altfragen gekreuzt haben, viele Fragen in der eigentlichen Klausur mehr oder weniger und nicht selten sehr bekannt vor. In diesem Bewusstsein beruhigen wir uns vor einer Klausur gerne mit dem Verweis auf Altfragen, die machbar gewesen seien, oder erwidern, wenn jemand über ein schwieriges, ihm unverständliches Detail klagt, damit, dass wir dazu keine Altfrage gesehen hätten, der Klagende über die Unklarheiten also einfach hinweggehen könne.