Unruhige Fahrer blenden lieber aus, wie es darunter ausschaut. Der Blick in einen Aufzugschacht, hier eine Frankfurter Hochhaus-Baustelle, ist nichts für sensible Gemüter. Bild: Lando Hass

Klar, der Blick sei super aus der zwölften Etage. Oder war es die 15.? Egal, die Kollegin ist jedenfalls glücklich, dass sie jetzt so weit oben sitzt nach dem Wechsel der Abteilung. Vorher arbeitete sie im dritten Stock, nichts Besonderes also, Mietwohnungsniveau. Aber jetzt: Skyscraper-Feeling! Fernblick, dem Himmel so nah! Verdammt coole Sache. Nur die Fahrt mit dem Aufzug sei anspruchsvoller geworden. Vorher konnte sie alternativ zu Fuß gehen, drei Etagen, ein Witz. Mehr als zehn Etagen kann man sich zwar vornehmen, aber aus Bequemlichkeit, Schlaffheit und Zeitnot nimmt man am Ende doch den Aufzug. Und der fährt so viel länger, macht also die ganzen Aufzugspielchen unausweichlich: Wer nicht reden will, starrt auf sein Smartphone oder auf den Boden.

Uwe Marx Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Auf kurzen Fahrten fällt das kaum auf, auf längeren umso mehr. Die selbst gewählte Isolation, die darin liegt, entgeht niemandem. Oder ist es Ablehnung? Unsicherheit? Ein Dutzend Etagen der Selbstentblößung können quälend sein. Das gilt auch für jene, die trotz empirischer Gewissheit – Aufzüge stürzen nicht ab wie in Hollywoodfilmen, sie sind sicher und bleiben selten stecken – unruhig die Ankunft herbeisehnen. Sie stehen auf der Fahrt meist nah an der Tür. Anders als die Breitbeinigen und Breitschultrigen, die Hoppla-jetzt-fahr-ich-Fraktion.

Von der weiß man, dass sie sich gerne gegenüber der Schiebetür platziert, Rücken zur Wand, gerade Haltung, alles im Blick. Ein Einziges: Wird doch keiner Angst haben in dieser Blechkiste, ihr Weicheier! Und zwischen den Ängstlichen und den Selbstgewissen die Aufzugnormalos, die plaudern oder sich im Spiegel taxieren und entspannt warten, bis sie da sind. Wobei: Spiegelgucker verraten auch etwas. Eitelkeit, klar, kann sein. Vor allem aber Vertrauen. Die Unsicheren schauen auf die Etagenanzeige, nicht in den Spiegel. Sie wollen ankommen, mehr nicht. So viel Aufzug-Psychologie muss man nicht mögen. Schon gar nicht, wenn es von heute auf morgen zehn Etagen mehr sind als vorher. Aber wer hat gesagt, dass es einfach ist, oben anzukommen?

In der Kolumne „Nine to five„ schreiben wechselnde Autoren über Kuriositäten in Büro und Hochschule.