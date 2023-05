Meine Mama ist Superwoman. Die kämpft gegen das Böse“, erklärt das Kind, befragt nach dem Beruf seiner Mutter. Die Juristin präsentiert die Anekdote strahlend. Herrlich, wie ihr Söhnchen sie anhimmelt! So ein Hauch Heldenverehrung tut gut bei all ihren Mein-Nachbar-lässt-die-Hecke-ins-Kraut-schießen-Mandaten. Sie ist zwar keine Staatsanwältin, aber ihr Kind, noch pendelnd zwischen Polizist und Astronaut, urteilt voll der Bewunderung. Je älter, desto abgebrühter urteilt allerdings der Nachwuchs, was die Berufe der Eltern angeht. Die Pubertät markiert einen Tiefpunkt dieser Wahrnehmung: Nö, Controller zu werden kommt nicht in die Tüte, sein Vater füttert „als Zahlenknecht Tabellen“, ätzt der Zehntklässler.

Ursula Kals Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Jugend schreibt".

Architekt, nein danke, gebeutelten Familien „konfektionierte Betonkästen anzudrehen“, findet die 17-Jährige indiskutabel. Die Mutter macht in Medien, Geld damit verdienen, „Wörter aneinanderzureihen“, davon hat der Abiturient nach 13 Jahren genug. Der Patenonkel, der bei einem Energiekonzern seine Brötchen verdient, wird als „Stromer“ geschmäht, da nützt ihm wenig, dass er im Nachhaltigkeits-Team arbeitet. Ganz schön arrogant, der Blick von außen und oben herab auf den Banker, der Schein-Geschäften nachgehe, den Chirurgen, der als Aufschneider tituliert, die Professorin, die als Leer-Körper deklassiert wird. Pubertät ist, wenn man öfter mal auf Durchzug schalten sollte.

Man mag sich gar nicht ausmalen, wie dann ein Fassadengestalter bezeichnet wird, von einer Reinigungskraft, die den Schmutz der anderen wegschafft, ganz zu schweigen. Auch nur Wischiwaschi? Eine hitzige Diskussion entflammt, als die Eltern dieses Fass aufmachen, ein Flächenbrand ist dagegen ein Strohfeuerchen. In fünf Jahren sprechen wir uns wieder! Bis dahin geht bitte mal Kartons auspacken oder Burger braten, bis euch der Schmerz ins Kreuz fährt. Werdet Tellerwäscher, bevor die erste Million winkt!

