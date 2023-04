Aktualisiert am

Kolumne „Nine to five“

Kolumne „Nine to five“ :

Kolumne „Nine to five“ : Jetzt kapiert doch endlich!

IT-Schulungen sind so eine Sache. Sollen Fachexperten Wissen vermitteln, wird es schnell zu verquast für manche Mitarbeiter. Wie wäre es mal mit Bordmitteln und weniger Arroganz? Die Kolumne „Nine to five“.

Das erleichtert künftig Ihre Arbeit. Sie machen das schon, erzählen Sie uns, wie es war!“ Mit aufmunternden Worten wird R. zur Computerschulung entsandt. Zu einem externen Veranstalter einmal quer durchs Städtchen. Die Schulungsräume sind modern, die Methoden steinzeitlich. Nach dem Tag fühlt sich R. wie gerädert. Nie wieder mit diesem Anbieter!

Ursula Kals Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Jugend schreibt“. Folgen Ich folge

Er liefert einen Horrorbericht: Ohne Rücksicht auf Kenntnisstand und Lerntempo seien die zwei Referenten durch die Präsentationen gerauscht, statt Grundkenntnisse einzuüben, haben sie verquaste Sonderfälle vorgestellt mit der Antididaktik: Mensch, sind wir gut, und bist du schwer von Begriff! „Haben Sie es denn immer noch nicht verstanden? So, Herr R., machen Sie mal vor, was Sie gerade gelernt haben! Wie, das ging Ihnen zu schnell?“ Eine Kursteilnehmerin hat mit den Tränen gekämpft, andere haben protestiert ob des Tons und Tempos, wurden aber ignoriert.

Wie die sich mit ihrer schwarzen Pädagogik auf dem Weiterbildungsmarkt halten können, versteht R. nicht. Na ja, sagt sein Chef kleinlaut, „die sind neu auf dem Markt und preiswert“. Aber er ist nicht beratungsresistent und sucht nach einer hausinternen Lösung. Den zwei jüngsten Kollegen, Digital Natives, wird die ehrenvolle Aufgabe übertragen, sich mithilfe der Herstellervideos ins Programm einzufuchsen und die anderen in Zweiergrüppchen anzuleiten. „Mit der gebotenen Höflichkeit und in dem Tempo, das die Lernenden Ihnen vorgeben und nicht andersherum!“, mahnt der Chef.

Mehr zum Thema 1/

Die Junglehrer legen sich ins Zeug, ihre mittelalten Schüler machen Fortschritte. Hapert es in den folgenden Wochen hier und da bei der Anwendung, sind die zwei Quereinsteiger-Pädagogen geradezu übermotiviert zur Stelle, nach wie vor geschmeichelt, dass ihre Expertise gefragt ist. „Nicht dass Sie mir abwandern und sich mit Schulungen selbständig machen“, scherzt der Chef in großer Runde. Kein originelles Kompliment, aber aufrichtig. „Manchmal reichen Bordmittel völlig“, lobt R. Die zwei Bordmittel strahlen.

In der Kolumne „Nine to five“ schreiben wechselnde Autoren über Kuriositäten in Büro und Hochschule.