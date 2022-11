Aktualisiert am

Kolumne „Nine to five“ : Saboteure aus Schusseligkeit

Wer sabotiert hier gerade wen? Bürogebäude in Berlin Bild: dpa

Zu Beginn eine kurze Frage: Wenn Ihre Chefin Sie in einer E-Mail bittet, per Terminfindungsprogramm einen Wunschzeitpunkt für eine Besprechung auszuwählen – wie reagieren Sie? Sollten Sie jetzt denken: „Ich klicke auf den Link in der Mail und wähle einen Termin aus“ – herzlichen Glückwunsch!

Sie gehören zu den 99 Prozent der Büromenschen, die simple und sinnvolle Dienstanweisungen be­folgen. Auf diese Weise machen Sie sich selbst und Ihren Kollegen und Kolleginnen das Leben leicht. Ganz andere Ideen entwickeln jedoch Mitglieder eines Menschenschlags, der selbst gut geölte Unternehmen zum Stottern bringen kann. Dieser denkt und handelt eher so: „Ich nenne meinen Wunschtermin per Mail. Oder ich rufe einfach schnell an, dann weiß die Chefin gleich Bescheid, wann ich Zeit habe.“

Wer so reagiert, gehört zu den Saboteuren aus Schusseligkeit. Das sind keine schlechten Menschen. Sie liefern oft gute Arbeit ab, und zwar nicht nur dann, wenn es wirklich darauf ankommt. Nur sind sie oft so sehr mit den inhaltlichen Fragen ihrer Arbeit beschäftigt, dass sie für die Niederungen der (Selbst-)Organisation keine gedanklichen Kapazitäten mehr frei haben. Manchmal reicht ihre Aufmerksamkeitsspanne nicht einmal, um eine Mail zu Ende zu lesen. Geschweige denn sie zu verstehen.

Das unterscheidet die Schusselsaboteure übrigens von Kollegen, die aus bloßem Vorsatz Arbeitsabläufe torpedieren. Doch wie diese halten auch jene den Betrieb auf. Sie bereiten ihren Kollegen Mehrarbeit, indem sie Absprachen vergessen, Aufträge verbaseln, Termine versäumen. Vielleicht nicht jeden Tag, aber doch regelmäßig. Wie aber sollte sich verhalten, wer einen dieser schusseligen Saboteure in seiner Abteilung hat? Nichtrepräsentative Erfahrungsberichte zeigen, dass Drohungen kaum funktionieren. Fruchtbarer ist die Bitte, Mails aufmerksam und bis zum Ende zu lesen. Nur sollte man diesen Wunsch nicht per Mail äußern – weil er dann natürlich Gefahr läuft, gleich wieder verschusselt zu werden.