Kolumne „Nine to five“ : Mallorca? Oje!

Die Büroplaudereien über den bevorstehenden Sommerurlaub sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren. Anders als sonst drehen sie sich nicht vor allem um die Ferienziele, sondern um die Nöte, Umwege und Kompromisse in einem Ausnahmesommer. So gesehen sind in diesem Jahr alle gleich, ob großer oder kleiner Reiseetat. Und jeder fühlt mit. Zum Beispiel mit dem Kollegen, der gerade erst abgedüst ist: Mallorca, kurz nach der Wiederöffnung der Insel gebucht.

Erste Reaktion: Oje, hat da nicht gerade die Ballermann-Fraktion gewütet, partygeil und mäßig interessiert an zivilisiertem Verhalten? Ja, hat sie, antwortete der Kollege matt, und jetzt muss die komplette Familie damit rechnen, fast überall Maske zu tragen. Die Behörden verstehen da keinen Spaß mehr.

Na, hoffentlich ist wenigstens das Wetter schön. Ein anderer berichtet vom Engadin, südliche Schweiz, wunderbare Gegend. Der große Vorteil sei, dass es dort vielerorts menschenleer ist, in Zeiten einer Pandemie ein sehr hartes Argument. Allerdings – es klingt wie ein Zugeständnis – spielten die Temperaturen nicht immer mit. Sie landeten schon mal deutlich unterhalb der Zehn-Grad-Marke. Man kann eben nicht alles haben in diesem Sommer.

Es geht in diesem Jahr um das kleine Urlaubsglück

Es sei denn, man hielte es wie Horst Seehofer. Der Bundesinnenminister hat wegen Corona nichts, aber auch gar nichts an seiner Urlaubsplanung geändert. Er mache in diesem Jahr Urlaub in Bayern, sagte er. Mit dem Virus habe das nichts zu tun: „Ich fahre seit 25 Jahren nicht in den Urlaub, sondern bleibe zu Hause in meiner Heimat.“ Der CSU-Politiker hat sich mit seinem heruntergedimmten Fernweh also immer schon den Fragen entzogen, die Sommer für Sommer an vielen Arbeitsplätzen in der Luft liegen.

Wer fliegt weiter? Wer reist exotischer? Wer schläft komfortabler? Corona hat das auch für alle anderen erledigt. Es geht in diesem Jahr um das kleine Urlaubsglück, nicht um das vermeintlich ganz große, das sich an der Zahl der gesammelten Flugmeilen oder an den Dimensionen des gebuchten Kreuzfahrtschiffes bemisst.

Das kann im nächsten Winterurlaub natürlich wieder ganz anders aussehen. Bei günstigem Verlauf und erfolgreicher Medikamentenforschung greifen dann wohl wieder die alten Reflexe. Zumal bei den Ballermännern. Ihnen hat sich Ischgl ja als tolle Winterpartyoption in Erinnerung gebracht. Der Kollege mit der überschatteten Malle-Reise kommt bestimmt nicht im Traum auf die Idee, mitzufeiern.

