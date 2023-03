Kolumne „Nine to five“ : Immer diese E-Roller!

Mal angenommen, E-Roller-Fahrer wären ganz normale Verkehrsteilnehmer. Was ja naheliegt, weil niemand zu einem besseren, schlechteren oder eigenartigen Menschen wird, nur weil er oder sie mit dem Auto zur Arbeit fährt, mit dem Fahrrad oder mit dem Bus. Schon der Volksmund und die Lebenserfahrung sagen, dass es immer „solche und solche“ gibt. Warum aber sind Menschen auf E-Rollern, bei aller unterstellten Grund-Normalität, derart verhaltensauffällig?

Uwe Marx

Und zwar in verblüffend großer Zahl. Ernst zu nehmende empirische Untersuchungen – nämlich die eigenen, vorgenommen auf Hunderten, ach was, Tausenden Rad-Kilometern ins Büro – kommen zu einem eindeutigen Ergebnis: E-Roller-Fahrer sind anders. Brettern über rote Ampeln, halten nie an, sondern kennen nur ein Tempo: schnell, schnell. Überholen weniger forsche Verkehrsteilnehmer im Millimeter-Abstand, ignorieren die Vorfahrt, wechseln abrupt und kaum vorhersehbar die Richtung.

Eine sehr spezielle Spezies. Sie sieht, das muss man zugeben, in ihrer kerzengeraden Haltung am kurzen Lenker aber auch ziemlich lässig aus. Würde sie sich doch nur nicht so schneidig durch den Verkehr schlängeln, dass jeder Rüpel-Radler wie ein Engel wirkt. Als Roller-Laie fragt man sich, ob diese Dinger aus technischen Gründen nur schnell fahren können. Ob sie niedrige Geschwindigkeiten ausschließen.

Ob das Anfahren schmerzhaft oder peinlich ist. Einst fuhren nur die Jungen so flott, heute auch mittelalte Berufspendler oder Bald-Rentner mit Aktentasche oder Mini-Rucksack am Lenker. Da flattern graue Haare rebellisch im Wind, wo früher die Jugend ihr Raserprivileg auskostete. Was die nächste Frage aufwirft: Fühlen sich E-Roller-Fahrer verjüngt, sobald sie das Trittbrett entern und den Gashebel durchdrücken? Falls ja: Dann wär’s ein Grund zum Umsteigen. Aber nur dann.

In der Kolumne Nine to five schreiben wechselnde Autoren über Kuriositäten in Büro und Hochschule.