Kolumne „Nine to five“ : Gute Fahrt, Henrik!

Warum nur lehnt im Büro des Kollegen ein schnittiges Fahrrad so beiläufig-lässig an der Bürowand? Wir haben da einen Verdacht, der mit Kamera und Kultobjekt zu tun hat.

Das Wetter ist traumhaft heute, trocken, sonnig, warm. Da fallen in der Videokonferenz Details auf, die an trüberen Tagen unentdeckt geblieben wären. Zum Beispiel das superschicke Fahrrad des Kollegen, das so beiläufig-lässig an der Bürowand lehnt. Wirkt unbedacht. Aber ist es das auch? Es könnte ja eine Botschaft dahinterstecken. Der Fahrrad-Absteller muss natürlich anonym bleiben, bis auf sein Geschlecht, das wurde ja schon verraten. Wir könnten ihn Herbert nennen (das wäre dann die Boomer-Generation) oder Henrik (Generation X) oder Hugo (Generation Z, da kamen die Opa-Namen wieder in Mode).

Uwe Marx Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Nehmen wir doch Henrik. Sollen wir also ernsthaft annehmen, dass Henrik keine Sekunde darüber nachgedacht hat, wo er sein hippes Gefährt – filigraner Rahmen, coole Farbe, sportliche Anmutung, bestimmt hochpreisig – parkt? Nämlich exakt dort, wo es von der Bildschirmkamera gerade noch erwischt wird. Na klar, Henrik! War gerade kein anderer Platz frei in der Fahrradgarage vorm Büro, stimmt’s? Oder im Flur. Oder irgendwo hinter der Kamera.

Könnte es vielmehr sein, lieber Henrik, dass du uns etwas wissen lassen möchtest? Dass du zum Beispiel deshalb so rank und schlank und beneidenswert fit bist, weil du morgens ins Büro radelst? Ach was, radelst, nein, rast. Körper und Fahrrad gäben das her. Oder dass du einen ausnehmend guten Geschmack hast? Denn hübsch ist dein Ausstellungsstück wirklich. Oder dass dein Geldbeutel größer ist als unserer? Möglich aber auch, dass Henrik im Grunde ein trauriger Sportler ist und uns das Rad in all seiner Schnittigkeit fehlleitet.

Vielleicht würde Henrik viel lieber joggen, aber die Knie machen nicht mehr mit. Oder rasante Fahrten in der Sonne lenken ihn davon ab, dass sein Lieblingsfußballclub am Wochenende abgestiegen ist. Wer weiß das schon. Ein Fahrrad ist ein Fahrrad und keine Glaskugel.

