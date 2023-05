Wer heute zur Mittagszeit einen Geschäftstermin wahrnimmt, kommt nicht an ihnen vorbei: marmeladenglasartige Gefäße, in denen sich Essen befinden soll.

Lassen Sie uns bei einem Mittagessen besprechen . . . Ja, solche Einladungen gibt es wieder. Die Corona-Pandemie überlebt hat die Sitte, nicht zwischen 12 und 14 Uhr zu einem geschäftlichen Treffen oder einer Konferenz einzuladen, ohne auch etwas zu servieren. Das ist recht und (mitunter) billig, schließlich fällt der Besuch in der Kantine oder das Verzehren mitgebrachter Speisen auf der Parkbank aus. Aber was sich geändert hat, ist, was unter einem Mittagessen verstanden wird.

Archibald Preuschat Redakteur in der Wirtschaft

Wo man hinkommt, stehen diese Gläser, in denen sich eine – was Zutaten und Geschmack angeht – undefinierbare Pampe befindet, die ausweislich des Etiketts sehr gesund sein soll, zum Beispiel irgendetwas mit Hummus. Dazu wird ein staubtrockenes falafelartiges Ge­bäck gereicht, vor dessen Verzehr nur dringend gewarnt werden kann. Ein Referent, so war ich Augen- und Ohrenzeuge, verschluckte sich so stark, dass er seinen Vortrag erst nach gefühlten drei Gläsern Wasser fortsetzen konnte. Mal ehrlich, muss es diese „Mahlzeiten“ geben? Und wie sieht es mit der CO2-Bilanz aus? Pro Portion ein Glas: Landet es anschließend im Altglascontainer, oder räumt es der Caterer wieder ab, spült es und verwendet es neu? Dazu der Metalldeckel, der bestenfalls für die Wertstoffsammlung gut ist? Die korrespondierende Serviette aus Altpapier mutet da ja fast wie Greenwashing an.

Früher war alles besser. Da nahm man sich Fleisch, Fisch, Gemüse und Beilagen und packte sie auf einen Teller, der anschließend garantiert gespült und somit wiederverwendet wurde. Manchmal hat es sogar geschmeckt, und man ist satt geworden. Am besten eignet sich sowieso die gute alte Currywurst. Da kann man zwischen zwei Bissen auch mal eine Unterhaltung anfangen oder eine Frage stellen. Und die gibt es auch in vegan.

