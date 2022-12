Kolumne „Nine to five“ : Dankbar fürs Bling-Bling

Und, wie geht es dir?“ – „Danke, gut geht es.“ Ein schneller Kaffee in der Teeküche, erstaunte Rückfragen: Wie, warum, wie kann das sein, dass jemand zufrieden sagt, es gehe ihm gut?! – Es folgen Diskussion, Widerspruch, Rechtfertigungsdruck. Gute Gefühle in diesen unwirtlichen Zeiten? Dabei jagt doch eine Krise die andere, noch immer ist Krieg. Die übliche Jahresend-Hektik hatte die Belegschaften in den vergangenen Wochen im Würgegriff, hier noch eine zeitraubende Planungsrunde, da noch eine Übergabe mit Unwägbarkeiten (Krankenstand!), verbaselte Reisekostenabrechnungen und überfällige Weihnachtspostliste. Das Büroklima ist im Stimmungstief wie wir und die Arbeitswelt ein Jammertal. „Ist sie nicht“, beharrt die Kollegin, der nicht der Ruf vorauseilt, als naive Schönredner-Optimistin durchs Leben zu tändeln.

Ursula Kals Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Jugend schreibt“. Folgen Ich folge

Aber sie hat Argumente parat: Wir haben Arbeit, die über weite Strecken Freude macht und ordentlich bezahlt wird, sitzen mit angenehmen Kollegen am Tisch und können den weniger angenehmen meist aus dem Weg gehen. Wir haben seit dem Pandemieschock einen neuen, frischen Blick auf die Dinge. Gingen uns die infantilen Weihnachtsfeier-Wichteleien früher auf den Keks, freuen wir uns jetzt auf klebrige Glühweinplörre und das Lästern über den Rentierpulli in 3-D mit Häkel-Knubbelnase und Bling-Bling.

Ausgerechnet Kollege Meier hat ihn sich übergestreift, derselbe Mann, der sonst böse lächelnd Karrieren exekutiert. Same procedure as every year. Nein, das hatten wir zwei einsame Jahre lang nicht! „Normalität ist ein guter Zustand“, beharrt die Kollegin und findet, Achtsamkeitsübungen sind zwar von halbseidenen Coaches überstrapaziert, aber nicht verkehrt. Statt Dankbarkeitstagebuch tun es ein, zwei Zimtsterne in der Teeküche auch.

