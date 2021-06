Kolumne „Nine to five“ : Bullshit-Bingo für die Videokonferenz

Wenige haben so sehr von der Corona-Pandemie profitiert wie Eric Yuan: Der Gründer des Videokonferenzdienstes Zoom wurde zwar schon 2019 zum Multimilliardär, doch der Zwang zur Kommunikation auf Distanz hat sein Vermögen noch einmal in etwa vervierfacht. Doch nur keinen Neid! Selbst er hat mit den Auswirkungen seiner Erfindung zu kämpfen: Während einer Veranstaltung des Wall Street Journal, der er natürlich per Video zugeschaltet war, gab er zu, in der Pandemie eine gewisse „Meeting-Müdigkeit“ entwickelt zu haben. Im April 2020 habe er an einem Tag sage und schreibe 19 Videokonferenzen absolviert – was er mit dem Satz „Ich hatte es so satt“ kommentierte. Seitdem setzt er Digitalmeetings nicht mehr direkt hintereinander an.

Die Macht, einfach „nein“ zu Zoom zu sagen, wünschen sich auch ganz normale Büromenschen. Während ihre Eltern ihnen früher maximal 30 Minuten am Tag vor einem Bildschirm genehmigten („Du bekommst sonst viereckige Augen!“), hängen viele nun zwangsweise in Dauerschleife vor dem PC fest. Da erscheint es fast schon wie Notwehr, sich ein wenig die Zeit zu vertreiben, um wach zu bleiben. „Bullshit-Bingo für Besprechungen“ heißt die neue Disziplin, deren Spielregeln durch soziale Netzwerke geistern.

Ein beispielsweise aus fünf mal fünf Kästchen bestehendes Spielfeld listet 25 verschiedene Begriffe auf, die in Meetings häufig gebraucht werden, hinter denen sich aber oft viel Schwachsinn verbirgt, etwa „pragmatisch“, „Global Player“, „kundenorientiert“, „Synergie“, „wertschöpfend“ oder „Benchmark“. Fällt ein gelisteter Begriff, darf das entsprechende Kästchen angekreuzt werden. Wer als Erstes in horizontaler, vertikaler oder diagonaler Linie fünf Treffer gelandet hat, ruft „Bingo!“ Aber besser nicht zu laut! Zum Glück bietet Zoom ja die Option „Stummschalten“. Sonst geht die Führungskraft bald dazu über, mit der Abteilung „Schiffe versenken“ zu spielen. Und dann ist klar, bei wem es als Erstes heißt: „Treffer, versenkt.“