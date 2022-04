Kolumne „Nine to Five“ : Auf Hamburger Pilgerfahrt

Endlich wieder ein Städtetrip, verbunden mit einem diskreten elterlichen Bildungsauftrag an die Patentante. Mit dem 14-Jährigen nach Hamburg, das Abc des Touri-Programms buchstabieren Tante und Kind entspannt: Landungsbrücken, Elphi, Speicherstadt, Michel, voyeuristische Abstecher nach St. Pauli und Harvestehude.

So weit, so harmonisch. Museum für Hamburgische Geschichte, muss das sein!? Tante wirbt, Kind mault. Pubertierende verhandeln hart, pflichtbewusste Tanten auch. Das Duo findet einen Kompromiss: zwei Stunden Museum, zwei Stunden Konsumkathedralenbesuch. So kommt jeder auf seine Kosten.

Der 600 Jahre alte Störtebeker-Schädel, begehbare Kajüten, sooo schlimm ist der alte Kasten am Holstenwall doch nicht. „Kann man machen“, urteilt der Teenager mit rauem Charme. Aber das historische Museum ist nichts im Vergleich zum Apple-Store am Jungfernstieg: Türsteher wie vom Filmset, all das coole Weiß um die Altäre der Technik. Der Hochglanz-Store, den Kunden wie ein Museum betreten und darin in andächtigen Flüstermodus verfallen, hat was. Die Tante staunt. Und staunt noch mehr, als es in Kathe­drale Nummer zwei geht, Deutschlands größten Saturn mit 18.000 Quadratmetern.

Etage für Etage überlässt sie sich der kundigen Führung des Jungen. Den zieht es zu gläsernen Kühlschranktüren, in denen per Klopfen das Licht angeht. Er führt in die Koje mit mehrere Zehntausend Euro teuren Lautsprechern und erläutert detailverliebt die Raffinessen federleichter Tablets. Als die Tante noch überlegt, wie sie den Eltern dieses Kulturprogramm begreiflich machen soll, erklärt das glückliche Kind: „Schau mal, solche Laptops bekommen wir im Informatikkurs. Kunst wähle ich jetzt doch nicht!“ Ein Wisch, alle Bedenken sind weg. Herrliches Hamburg. Reisen bildet.

In der Kolumne Nine to Five schreiben wechselnde Autoren über Kuriositäten aus dem Alltag in Büro und Hochschule.