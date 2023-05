Aktualisiert am

Ihre Körper kennen wir sehr gut. Und doch sind die Körperspender, an denen wir Medizinstudenten die menschliche Anatomie gelernt haben, Fremde geblieben. In wenigen Tagen werden sie beigesetzt.

Ich gestehe: Ich konnte es kaum erwarten. Im ersten Semester hatte ich mich kaum als Medizinstudent fühlen können, da sich unser Stundenplan ausnahm wie der eines naturwissenschaftlichen Oberstufenprofils. Neben den Kursen der Biologie, Physik und Chemie für Mediziner spielte die Vorlesung zur Einführung in die Anatomie eine Nebenrolle, die Veranstaltungen, die uns einen Einblick in die klinische Medizin gewähren sollten, waren allenfalls Statisten – wenn sie überhaupt ins Bild gerieten.

Vor lauter Aufregung ob der vielen neuen Menschen und Orte, der Entdeckungen, die es an der Universität und in der Stadt zu machen galt, der Gemeinheit, im Medizinstudium chemische und physikalische Praktika absolvieren zu müssen, und der eigenen Wohnungen, die viele von uns zum ersten Mal bezogen hatten, gerieten auch Freude und Stolz darüber, Medizin zu studieren, schnell in den Hintergrund. Wer weiß, welches Studienfach ein Außenstehender angenommen hätte, hätte er unseren Alltag beobachtet? „Medizin“ bestimmt nicht, wahrscheinlich wäre er ratlos gewesen.