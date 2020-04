Wirtschaft im Klassenzimmer : Schüler brauchen mehr ökonomisches Wissen

Die seit vielen Jahren geführte Debatte über die Vermittlung ökonomischen Wissens im Schulunterricht betrifft nicht allein ein neu zu schaffendes Fach „Wirtschaft“, sondern auch den Geschichtsunterricht. Auch hier gilt: Ohne die Kenntnis ökonomischer Zusammenhänge und ohne die Berücksichtigung der Rolle von Unternehmen bleibt die Darstellung historischer Entwicklungen lückenhaft.

Das gilt beispielsweise für die Rolle von Unternehmen in der ersten Globalisierungsphase Ende des neunzehnten Jahrhunderts. Damals kristallisieren sich grundsätzliche Strukturen der exportorientierten deutschen Wirtschaft heraus. Die Forschung hat in den letzten Jahren differenzierte Darstellungen zur Verstrickung von Unternehmen mit dem Nationalsozialismus vorgelegt. Hohen Aktualitätsbezug hat auch die Untersuchung von Konzentrationsprozessen in der Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Dieser Prozess setzt sich im Zuge der Globalisierung seit den achtziger Jahren fort, wobei es um grundsätzliche Aspekte der Wettbewerbsfähigkeit, aber auch der Machtkonzentration geht.

Unternehmen kommen kaum vor

Zwar spielt die Wirtschaftsgeschichte in den jüngeren Schulbüchern inzwischen eine etwas größere Rolle, aber sie konzentriert sich im Wesentlichen auf die „klassischen“ Phasen der „Industrialisierung“ oder der „Weltwirtschaftskrise“. Unternehmen kommen kaum vor. Ziel des Geschichtsunterrichts sollte es jedoch sein, den wirtschaftlichen Aspekt in allen Epochen zumindest exemplarisch zur Geltung kommen zu lassen.

Das wirft eine Reihe von Fragen auf: Welches Fach wäre für eine angemessene Darstellung wirtschafts- und unternehmenshistorischer Stoffe zuständig: ein neues Fach Ökonomie oder das bisherige Fach Geschichte? Bringen die an den Universitäten in den entsprechenden Fächern ausgebildeten Lehrer die notwendigen Kompetenzen mit, wenn in den Wirtschaftswissenschaften kaum historische und in den Geschichtswissenschaften kaum ökonomische Zusammenhänge vermittelt werden?

Das Fach Wirtschaftsgeschichte, zumeist als Wirtschafts- und Sozialgeschichte denominiert, leidet an deutschen Universitäten unter dem Abbau von Professuren. Zur Zeit der jüngsten Weltwirtschaftskrise wurde dem Fach eine wichtige Bedeutung im öffentlichen Diskurs zugesprochen, die jedoch im Gegensatz zur tatsächlichen Stellenbesetzung steht.

Fach Wirtschaft kaum realistisch

Nicht einmal die Hälfte der deutschen Universitäten verfügt über eine entsprechende Professur. Schließlich stellt sich die Frage, welche ergänzenden Unterrichtsmaterialien genutzt werden können, ohne sich lobbyistischer Einflussnahme auszusetzen. Zu Recht beklagen Lehrer bisweilen, dass sich von Unternehmen gesponserte Lehrmaterialien bei genauerem Hinsehen als verkappte Werbebroschüren entpuppen. Hier ist eine Auswahl nach wissenschaftlichen Kriterien gefragt.

Eine grundlegende Neuausrichtung der Fächer Geschichte, Wirtschaft und Politik oder ein neues Fach Wirtschaft ist sicherlich kaum realistisch. Ein informelles Angebot ist aber denkbar. Ein solches stellt seit kurzem die Gesellschaft für Unternehmensgeschichte (GUG) digital zur Verfügung. Im Rahmen des Projektes „Schule Unternehmen“ hat die GUG bislang zwei Module ins Netz gestellt, die exemplarisch zu den Themenkomplexen Konsum und Konsumgüterindustrie sowie Banken Materialien und Literatur anbieten. Damit lassen sich auch vermeintlich sperrige wirtschaftshistorische Themen wie Kleinkredit und Wirtschaftswunder auf anschauliche Weise vermitteln. Möglicherweise ist dies ein Weg, die Vermittlung ökonomischen Wissens zu stärken.

Der Autor lehrt Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Marburg.