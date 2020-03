Abitur zu Zeiten des Virus : Der Corona-Jahrgang

Ursprünglich wollte Nils Jonathan Lenßen am vorigen Montag als Corona-Panik verkleidet zum ersten Tag der Mottowoche seiner Schule gehen. „Ich hatte schon einen Ganzkörperanzug bestellt“, sagt der Neunzehnjährige, der die Sophie-Scholl-Schule in Berlin besucht. Dann kam alles ganz anders – alle Schüler und Lehrer mussten in Quarantäne, und die Mottowoche, mit der Abiturienten traditionell fünf Tage lang auf den letzten Schultag hinfeiern, fiel einfach aus.

Auch Larissa Kästel sitzt zurzeit allein in ihrem Zimmer in Göllheim in Rheinland-Pfalz. Die neunzehnjährige Abiturientin des Nordpfalzgymnasiums in Kirchheimbolanden hätte eigentlich am gestrigen Samstag ihren Abiball im dortigen Dorfgemeinschaftshaus gefeiert. Ein Jahr lang hat sie sich jeden zweiten Donnerstag mit ihrem sechsköpfigen Abiball-Organisationsteam getroffen. Gemeinsam haben sie, um Geld einzunehmen, den Weihnachtsmarkt ihrer Schule organisiert, das Jahreskonzert, ein Musical, ein Theaterstück, den Kuchenverkauf in den Pausen und den Ausschank beim Abiball ihrer Vorgänger. Sie haben auch konkrete Pläne gemacht, was sie in ihrem Jahrgang beim Abiball anders machen wollten.