Corona in Bayern : Schule im Notbetrieb

Vor drei Wochen hat der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband so sehr Alarm geschlagen, dass manchem im Kultusministerium die Ohren klingelten. BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann warf Minister Michael Piazolo vor, er sage über den Zustand an bayerischen Schulen nicht Wahrheit. Der Freie Wähler verschleiere, dass in Zeiten von Corona statt „Regelbetrieb“ „Notbetrieb“ herrsche. Dass Fleischmann mehrfach hervorhob, Ministerpräsident Markus Söder von der CSU benenne die Realität durchaus, gab einen Hinweis darauf, dass es in der Krise nicht nur um Wahrheit, sondern auch um interessenpolitische Virtuosität geht.

Fleischmann hatte zur Pressekonferenz zwei Schulleiter mitgebracht; sie sollten die „echte Realität“ darstellen: Tomi Neckov, Rektor an einer Mittelschule in Schweinfurt, beklagte den „riesengroßen bürokratischen Aufwand“, der mit der Krise einher gehe. Er schreibe „Konzept über Konzept über Konzept“, vom Digitalisierungskonzept bis hin zum Lüftungskonzept, jeweils unter Vorgaben des Kultusministeriums. Von dort kämen auch ständig neue Schreiben, etwa zur Präzisierung des Rahmenhygieneplans. „Ich weiß manchmal nicht mehr, wann ich das lesen soll.“ Über seine Lesefrüchte müsse er dann wiederum die Eltern informieren, in „unzähligen Elternbriefen“. Trotzdem bekomme er noch sehr viele Anrufe – „mein Kind hat eine Rotznase, leichtes Fieber, darf ich es in die Schule schicken?“ Ganz zu schweigen von den Eltern, die den Schulleiter wissen lassen, „wie Scheiße“ sie das mit der Maske finden. Margit Nothhaft-Buchner berichtete von den erschwerten Bedingungen an ihrer Grundschule in Mittelfranken: über das tägliche Führen von Krankenstatistiken und Besucherlisten oder das ebenfalls zeitraubende gestaffelte Händewaschen mit allen Grundschülern.