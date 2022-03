Schule der Zukunft : Wenn die neue Lehrkraft eine Künstliche Intelligenz ist

Nun werden auch in deutschen Schulen intelligente Lernprogramme getestet. Sie passen sich auf jeden Schüler an und sollen effektiver unterrichten als Lehrer. Doch das könnte einen hohen Preis haben.

Schüler -----am Bildschirm: Klassenraum einer Grundschule in Schüttorf in Niedersachsen Bild: dpa

Die Schülerschaft wird vielfältiger, die Klassen werden aber nicht kleiner. Gleichzeitig sollen Lehrkräfte jedes Kind individuell fördern. Das erscheint wie die Quadratur des Kreises. Andreas Kambach und Christian Hense sind überzeugt, einen Ausweg zu kennen. Der eine ist Geschäftsführer von Area9 Lyceum in Deutschland, der andere kümmert sich dort um Schulen. „Lehrer berichten von extremem Zeitmangel und steigender Heterogenität. Da helfen wir“, sagt Hense. Das vor 25 Jahren gegründete dänische Unternehmen bietet ein intelligentes Lernsystem an; eingesetzt wird es inzwischen auch in Schulen, vor allem in Dänemark und Großbritannien.

Lisa Becker Redakteurin in der Wirtschaft Folgen Ich folge

Der Algorithmus erstelle alle 30 Sekunden für jeden Lerner einen individuellen Lernpfad, erklärt Kambach. „Wie ein Lehrer, der jedem Kind nach seinen Bedürfnissen Zeit lässt und Unterstützung gibt.“ Der Algorithmus entscheide, was der nächste beste Schritt sei und wo Hilfe nötig sei. Weil man schon lange auf diesem Gebiet tätig sei, habe man besonders viele Lernende auf der Plattform, gut 30 Millionen, und einen Algorithmus mit rund 30 Milliarden Datenpunkten.