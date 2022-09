Vom Nutzen des Vorlesens : Ein Buch ist ein Buch

Aktualisiert am

Früh übt sich: Ein Vierjähriger liest auf einem iPad. Bild: Insa Hagemann

Je früher mit dem Vorlesen begonnen wird und je häufiger vorgelesen wird, desto besser. So war es in der analogen Zeit. Halten auch die digitalen Angebote, was das analoge Vorlesen verspricht? Ein Gastbeitrag.