Sorgenkind Mathe : Nur besserer Unterricht hilft

Matheunterricht, der in der Schule scheitert, hat schwerwiegende Folgen für Studiengänge in den Mint-Fächern. Diese werden oft abgebrochen. Das muss nicht sein.

Über kein anderes Schulfach in Deutschland wird so viel diskutiert wie über Mathematik. Mathe sei schwerer als die anderen Fächer, sie sei zu abstrakt, der Mathematikunterricht benachteilige die Mädchen, nirgends gebe es so viele Versager wie im Fach Mathematik, und Generationen von Auszubildenden und Studenten scheiterten, weil sie nicht hinreichende Mathematikkenntnisse in der Schule erworben hätten. An allem schuld, so auch die über 300 Unterzeichner eines Brandbriefs an die Kultusministerkonferenz (KMK) vom August 2019, seien die KMK-Bildungsstandards für das Fach Mathematik.

In besagtem Brandbrief führen Lehrkräfte und Hochschullehrende der Mint-Fächer aus, welche Fehler in den Formulierungen der Mathematikstandards für die Grundschule, die Sekundarstufe I und das Abitur gemacht wurden. Folge dieser Fehler sei auch, dass es in den Mint-Fächern aufgrund mangelnder Mathematikkenntnisse so viele Studienabbrecher gebe. Abgesehen davon, dass es in der Tat aktuell Diskussionen gibt, die Standards der KMK nicht nur in Mathematik, sondern auch in den anderen Fächern zu Überarbeiten, verblüfft es, dass Lehrkräfte, im übrigen fast alles Gymnasial- und Hochschullehrer, meinen, ohne wissenschaftliche Belege eine klare Ursache für die Mathematikmisere identifiziert zu haben.

Abbrüche häufig im Fach Mathematik

Aus hohen Studienabbruchszahlen und Bildungsstandards plus anekdotischer Evidenz aus Lehrveranstaltungen zu schließen, dass Standards die Ursache für gescheiterte Universitätskarrieren seien, ist voreilig, vielleicht sogar naiv. Gleichwohl stimmt es, dass Abiturienten in Deutschland zu erheblichen Anteilen die Ziele des voruniversitären Mathematikunterrichts nicht erreichen. Glaubt man der 2016 erschienenen LISA-6-Studie des Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) zu den Abiturleistungen in Schleswig-Holstein, so scheitern rund zwei Drittel der Abiturienten am Oberstufenstoff in Mathematik. Unbestritten sind auch die hohen Abbruchquoten in den Mint-Studiengängen, laut Institut der Deutschen Wirtschaft im Jahr 2018 immerhin 50 Prozent mit steigender Tendenz.

In diesem Zusammenhang darf allerdings nicht übersehen werden, dass sich die Zahl der Mint-Studienanfänger zwischen 1995 und 2018 mehr als verdoppelt hat, von 115.000 (1995) auf 349.000 (2018). Bei der extremen Expansion der Mint-Studiengänge ist wie in anderen Studienfächern auch damit zu rechnen, dass die Anzahl junger Erwachsener ansteigt, die mit unzureichenden fachlichen Voraussetzungen ins Studium gehen. Dazu passen die Analysen des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, wonach die Abbrüche oder Studienfachwechsel im Mint-Bereich auf Überforderungserleben der Studenten, häufig im Fach Mathematik, zurückzuführen sind.

Stiefmütterliche Behandlung

Worin die Gründe für unzureichende Mathematikkenntnisse der Studienanfänger liegen, ist weitgehend unklar, nicht zuletzt deshalb, weil es nach wie vor äußerst kompliziert ist, Genehmigungen für wissenschaftliche Untersuchungen in der Oberstufe zu erhalten. Schulaufsicht und Schulleitungen legen gern die schützende Hand über die Lehrer und Schüler, die „bei aller Belastung“ nicht auch noch durch empirische Untersuchungen des Unterrichtsgeschehens gestört werden dürfen. Ausnahmen von dieser Abschottung gibt es aber. So erlaubte die Internationale Mathematik- und Naturwissenschaftsstudie (TIMSS) bereits Mitte der neunziger Jahre, die Mathematikleistungen von Abiturienten in Deutschland zu analysieren.