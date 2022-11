Simpleclub-Gründer : „Das Bildungssystem könnte schon jetzt viel besser sein“

Mehr als zwei Millionen junge Menschen – vor allem Schüler, aber auch Studenten und zunehmend Azubis – lernen jeden Monat mit der Lernapp Simpleclub. Es sei die beliebteste Lernplattform für Schule und Ausbildung in Deutschland, sagen die Geschäftsführer und Gründer der Simpleclub GmbH mit Sitz in Grünwald bei München, Alexander Giesecke und Nicolai Schork. Ihre Geschäftsidee haben die beiden in ihren Jugendzimmern entwickelt. Sie besuchten die Oberstufe des Gymnasiums in Mosbach im Neckar-Odenwald-Kreis und begannen, Mathevideos zu produzieren, was sie sich selbst beibrachten. Nach dem Abitur, das beide mit einem Einserschnitt absolvierten, gründeten sie ihr Unternehmen.

Heute sind sie noch keine 30 Jahre alt und haben Simpleclub in den vergangenen Jahren beharrlich und mit viel Fleiß aufgebaut. Sie beschäftigen rund 80 Mitarbeiter, mit denen sie einen Umsatz im siebenstelligen Bereich erwirtschaften. Und sie blicken schon weit in die Zukunft: Ihre Produkte und ihre Marke sollen „über uns hinausgehen und hoffentlich noch in 50 oder 100 Jahren bestehen“.

Youtube-Lernvideos standen am Anfang

Giesecke und Schork wollen einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, das Bildungsniveau in Deutschland deutlich zu heben. Dieses sinke generell, hinzu kämen die Bildungslücken, die in der Corona-Zeit entstanden seien. Vor allem, sagen sie, müsse die Chancengerechtigkeit in der Bildung stark verbessert werden. „Das deutsche Bildungssystem könnte schon jetzt viel besser sein, es existieren bereits viele Konzepte, die sich auch in der Lernforschung bewährt haben, aber nicht wirklich Einzug in die Schulen halten.“ Mit ihren Produkten wollen sie die Lehrer freilich keinesfalls ersetzen. „Wir wollen die Lehrkräfte bei der Inhaltsvermittlung unterstützen und ihnen mehr Raum für ihre soziale Rolle als Coach, Mentor und Motivator geben“, sagen sie.

Für die beiden scheint klar: Das individualisierte Lernen mit digitalen Mitteln, wie sie es anbieten, könnte einen starken positiven Beitrag leisten. Leider hätten das noch nicht alle in der Politik verstanden. Ein anderes Problem sei die starke Stellung der klassischen Schulbuchverlage. Digitale Lernangebote wie das von Simpleclub hätten nicht dieselben Chancen, „obwohl wir das Curriculum genauso gut abdecken. Zudem haben wir die Möglichkeit, individuell auf das Tempo und Niveau der Lernenden einzugehen, im Gegensatz zu einem gedruckten Buch.“ Man biete quasi das moderne Schulbuch an. „Aber aktuell gibt es keine Möglichkeit, das flächendeckend in die Schulen zu bringen.“

Zu Beginn ihrer unternehmerischen Karriere produzierten Giesecke und Schork Youtube-Lernvideos. „Inzwischen sind für uns Lernvideos fast schon ein veraltetes Format, weil sie statisch sind und nicht personalisierbar“, sagen sie. „Wenn eine Million Leute ein Video schauen, schauen eine Million Leute dasselbe Video.“ Nun passen sie die Inhalte auf jeden Lernenden an. „Wenn du beispielsweise Mathe lernst und in die App gehst, siehst du als Erstes eine Erklärung; danach kriegst du eine interaktive Aufgabe und je nach Abschneiden noch eine weitere und dann vielleicht eine Animation, mit der du interagieren kannst“, erläutert Giesecke. All das basiere auf Rive, einer „sehr, sehr modernen Technologie“. Künstliche Intelligenz sei noch nicht am Werk, aber der nächste logische Schritt.

Expansion mit Berufsausbildungen

„Unser Anspruch ist es, die besten digitalen Lerninhalte zu produzieren“, sagen sie selbstbewusst. In der App findet man mehr als 20.000 Inhalte, von der 5. bis zur 13. Klasse, für fast alle Schulfächer. Nach dem Starten der Anwendung können Bundesland und Schultyp ausgewählt werden, danach passen sich die Lerninhalte automatisch an. Das kostenlose Basisangebot deckt viele Inhalte ab. Für individualisierbare Lernpläne und viele Übungsaufgaben inklusive originaler Abiturprüfungen kostet das „unlimited“-Angebot regulär 16,49 EUR im Monat.