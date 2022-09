Schulleiter gesucht : Keiner will Chef sein

Schulleiter fehlen überall im Land. In Nordrhein-Westfalen ist jede zehnte Stelle nicht besetzt. Fachleute haben sich nun überlegt, was die Position attraktiver macht. Geld allein ist es nicht.

Auf dem Weg zum Unterricht: Eine Schulleiterin in Niedersachsen, wo auch an den Grundschulen viele Leitungsstellen vakant sind. Bild: dpa

Schulleiter fehlen in fast allen Bundesländern. In Sachsen sind 72 Schulleiterstellen von 1391 öffentlichen Schulen unbesetzt, in Baden-Württemberg gab es Ende des vergangenen Schuljahres 276 offene Schulleiterstellen von knapp 4500 Schulen. In Nordrhein-Westfalen ist jede zehnte Schule ohne Leitung. Die meisten Lehrer empfinden eine Schulleiterstelle als unattraktiv. Wer möchte schon bis in den Abend in der Schule sitzen, sich mit Eltern, Kollegen und Schulaufsicht auseinandersetzen?

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten".

Die Mehrarbeit, die während der Corona-Pandemie besonders ausgeprägt war, wird nur mit wenigen Hundert Euro vergütet, auch die Anzahl der Entlastungsstunden für das eigene Unterrichtsdeputat ist nicht wirklich attraktiv. Selbst mit wesentlich mehr Geld wäre die Bereitschaft von Lehrern wohl kaum höher, sich für Schulleitungsaufgaben bereitzufinden. Das zeigen Studien des impaktlab, eines Think- und Actiontanks der Wübben Stiftung. Die Stiftung hat damit schon Erfahrungen gesammelt und eine Qualifizierung aus einem Guss für Schulleiter in Brennpunktschulen angeboten. Sie hatte Schulleitungen in Duisburg und später in Recklinghausen gebeten, in ihrem Kollegium Lehrer anzusprechen, die für Leitungsaufgaben infrage kommen.