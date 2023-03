Die Schule in der ehemaligen Kosmetikfabrik im Gewerbegebiet in Berlin-Wedding Bild: Andreas Pein

Eigentlich sollte hier gar keine Schule stehen. „Wir befinden uns laut Stadtplanungsamt in einem Produktionsgebiet“, sagt Ulrike Senff. In der Praxis bedeutet das: Direkt an die Schule grenzt die Produktionshalle eines Industriezulieferers. Dass sie trotzdem seit 2015 in einer alten Kosmetikfabrik im Berliner Viertel Wedding zu finden ist, verdankt die Quinoa-Schule einer Ausnahmegenehmigung. Der Wedding gilt als sozialer Brennpunkt, und das fleckige, schlammbraune Gebäude fügt sich hier im Gewerbegebiet optisch recht passend ein. Nicht die angenehmste Lage, doch in gewisser Weise passt sie recht gut zur Geschichte und Herangehensweise der Schule.

„Quinoa – Bildung für hervorragende Lebensperspektiven gGmbH“ nennt sich die Gesellschaft, Senff ist die Geschäftsführerin. Der Titel ist kein Zufall: Das Getreide Quinoa wächst recht problemlos auf vielen Flächen und ist mit einer Historie als einfaches wie günstiges Essen aus den Anden heute längst in schicken Cafés und Biosupermärkten angekommen. Etwas kitschig vielleicht, aber die Selbstbezeichnung trifft das Konzept dieser Privatschule. „Die Gründungsidee entstand aus der Frage: Wie können wir Schule anders gestalten und zeigen, wie man mit den Schülerinnen und Schülern hier im Wedding anders arbeiten kann, über die viele immer sagen, da sei ohnehin nicht viel machbar und es sei doch klar, dass sie keinen Abschluss erreichen“, sagt der Schulleiter Pantelis Pavlakidis.