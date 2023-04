Ein Sechstel der jungen Menschen hat sehr schlechte Chancen auf dem Arbeitsmarkt – trotz Fachkräftemangels. Viele sind schon in der Schule frustriert worden und haben resigniert. Was Schulen, Wirtschaft und Politik tun können.

Wenn ich nicht auf die Quinoa gegangen wäre, hätte ich den Schulabschluss nicht geschafft“, sagt Na­lan. Wer heute mit der 18 Jahre alten Berlinerin spricht, die inzwischen eine Ausbildung zur zahnmedizinischen Fachangestellten macht, kann sich zwar nicht vorstellen, dass sie die Schule abgebrochen hätte. Deutlich wird aber auch: Sie verdankt ihrer Schule viel. „Auf der Quinoa kümmern sich die Lehrer um die Schüler. Und die Eltern bekommen mit, was ihre Kinder tun. Wenn sie zum Beispiel nicht zum Unterricht kommen, ruft die Schule sofort an“, erzählt Nalan.

Besucht hat die junge Frau die private Quinoa-Schule im Berliner Wedding, der zum Bezirk Mitte gehört. Finanziert wird sie über staatliche Zuschüsse, Vereins- und Stiftungsmittel sowie Privat- und Unternehmensspenden. Knapp 90 Prozent der 170 Schüler in den Klassenstufen 7 bis 10 haben ausländische Wurzeln, vier Fünftel stammen aus Familien, die Transferleistungen beziehen. Dennoch sind die Abschlüsse der Quinoa-Schüler besser als im Durchschnitt von Berlin-Mitte. Mehr Schüler erhalten einen Ab­schluss, zudem schaffen sie höhere Ab­schlüsse. Ein toller Erfolg – für die Schüler und die Schule.

Schulwechsel und Klassenwiederholungen helfen wenig

Anderen gelingt das nicht. In Deutschland verlassen jedes Jahr etwa 6 Prozent der Jugendlichen die Schule ohne Ab­schluss, im Jahr 2021 waren es rund 47.500. Unter Ausländern ist die Quote sogar etwa doppelt so hoch. Die breite Öffentlichkeit interessierte sich lange Zeit kaum für diese Gruppe, doch das än­dert sich angesichts des enormen Fachkräftemangels gerade. Denn viele Schulabbrecher machen später auch keine Be­rufsausbildung und kommen lediglich für Helfertätigkeiten in Frage. Arbeitgeber und Gewerkschaften warnten jüngst in einer gemeinsamen Stellungnahme: „Es darf uns alle nicht ruhen lassen, dass noch immer zu viele junge Menschen die Schule ohne Abschluss verlassen.“ Man erwarte „ein deutliches Commitment al­ler Ebenen“. Bernd Fitzenberger, der Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), formuliert es so: „Wir können es uns als Gesellschaft nicht mehr leisten, dass so viele Menschen ohne Ausbildung in den Arbeitsmarkt kommen.“

Rund 2,33 Millionen Erwachsene zwischen 20 und 34 Jahren hatten hierzulande laut dem jüngsten Berufsbildungsbericht zuletzt keinen Berufsabschluss, fast jeder Sechste in dieser Altersgruppe. Be­sonders groß ist der Anteil der Ungelernten mit mehr als 64 Prozent unter Er­wachsenen ohne Schulabschluss. Von den Erwachsenen mit einem Hauptschulabschluss haben immerhin knapp 36 Prozent keine abgeschlossene Berufsausbildung. Überdurchschnittlich hoch ist der Anteil zudem unter Menschen mit einem Migrationshintergrund. Wer keinen Be­rufsabschluss habe, sei häufiger unfreiwillig arbeitslos und arbeite überdurchschnittlich oft zu einem niedrigen Einkommen, heißt es in dem Bericht des Bundesbildungsministeriums.

Fachleute sind sich einig: Sich darum zu bemühen, dass diese jungen Menschen eine Berufsausbildung nachholen, lohnt sich – für den Einzelnen und die Gesellschaft als Ganzes. Das sei allerdings leichter gesagt als getan, sagt IAB-Forscher Fitzenberger. Vielen hätte es in der Schule an Erfolgserlebnissen gemangelt, zum Teil seien sie das Lernen gar nicht mehr gewohnt und dürften es besonders schwer haben, den hohen Ansprüchen in der Berufsschule gerecht zu werden, ar­gumentiert er. „Wir müssen diese Jugendlichen also zunächst einmal dafür gewinnen und sie befähigen, eine Bildungs­erfahrung als etwas Gewinnbringendes wahrzunehmen – oft zum ersten Mal in ihrem Leben.“

„Emotionale Prozesse werden in der Schule nicht ausreichend beachtet“

Dass die Realität oft anders aussieht, hat laut Heinrich Ricking, Erziehungswissenschaftler an der Uni Leipzig, mehrere Gründe. Viele Jugendliche, die sich in der Schule schwertäten, litten unter einer grundsätzlichen Fehlpassung, erklärt er. „Ihre Möglichkeiten und die schulischen Erwartungen sind kaum in Einklang zu bringen.“ Hintergründig wirkten oft eine geringe emotionale Stabilität, ein schwieriges Sozialverhalten sowie Bildungsferne und Formen sozialer Deklassierung.