Niedersachsens Schulpolitik : Im Zeichen der Gleichheitsideologie

Als die neue Kultusministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin Niedersachsens Julia Willie Hamburg in den Aufsichtsrat des VW-Konzerns einzog, war der Aufschrei groß. Eine vermeintliche Auto-Hasserin im Aufsichtsrat des Konzerns, an dem das Land Niedersachsen ein Fünftel der Anteile hält und deshalb Anspruch auf zwei von zwanzig Sitzen im Aufsichtsrat hat. Bisher war es immer der Wirtschaftsminister, der den Sitz neben dem Ministerpräsidenten einnahm, nun ist es die Kultusministerin.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. Folgen Ich folge

Hamburg wird allerdings im Aufsichtsrat deutlich weniger ausrichten können als in der niedersächsischen Schulpolitik, die erheblich mehr Grund zur Aufregung bietet. Hamburg, die keinen Berufs- und keinen Studienabschluss hat und ein paar Semester Germanistik, Politikwissenschaft und Philosophie belegt hatte, ist schulpolitisch unerfahren. Das gilt auch für die beiden Staatssekretäre in ihrem Ministerium, den Juristen Marco Hartrich und die Diplompädagogin mit Schwerpunkt Erwachsenenbildung Andrea Hoops, die früher einmal Staatssekretärin im Wissenschaftsministerium war und in Berlin die Hochschulabteilung in der Senatsverwaltung für Wissenschaft leitete.