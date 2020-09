Neue Studie : Etliche Lehrer haben nur wackelige Medienkenntnisse

Lehrerinnen und Lehrer an deutschen Schulen legen laut einer Studie zwar großen Wert auf die Vermittlung von Nachrichtenkompetenz, haben allerdings selbst deutliche Defizite in Medienkunde. Das geht aus einer im Frühjahr 2020 erhobenen Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach hervor, wie der Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) am Dienstag in Berlin mitteilte.

Grundsätzlich hielten 55 Prozent der Lehrkräfte die Vermittlung von Nachrichtenkompetenz in der Schule für „besonders wichtig“, darunter Lehrkräfte in den westlichen Bundesländern deutlich häufiger (60 Prozent) als im Osten (39 Prozent). Klar im Vordergrund stehe dabei die Vermittlung der Fähigkeit, sich in Informationsangeboten orientieren zu können.

Unsicherheiten treten der Studie zufolge beim Wissen über das Mediensystem in Deutschland auf. So meinten 40 Prozent der Lehrkräfte, Medien hätten die Aufgabe, die Bevölkerung für bestimmte Anliegen zu mobilisieren. Im Osten hätten rund die Hälfte der Lehrkräfte kein großes Vertrauen in die Medien, im Westen seien es 22 Prozent. 19 Prozent der Lehrkräfte insgesamt glaubten, dass viele wichtige Nachrichten verschwiegen würden und nur in sozialen Netzwerken zu finden seien.

Zeitungsverleger: „Besorgniserregender Befund“

„Das ist ein besorgniserregender Befund“, erklärt BDZV-Hauptgeschäftsführer Dietmar Wolff. „Angesichts der alarmierenden Verbreitung von sogenannten Fake News und Verschwörungstheorien wird es immer wichtiger, Kinder und Jugendliche so fitzumachen, dass sie kompetent mit Nachrichten und ihren Quellen umgehen können.“ Gerade in Zeiten von Corona werde gut ausgebildetes Lehrpersonal benötigt, das flexibel auf Informationsbedürfnisse reagiere.

Im Auftrag der Stiftervereinigung der Presse, der neben dem BDZV auch zahlreiche Zeitungsverlage angehören, wurden für die Studie mehr als 500 Lehrkräfte an Realschulen, Gesamtschulen und Gymnasien befragt, die in den Klassenstufen 7 bis 10 ein sozialwissenschaftliches Fach oder Deutsch unterrichten.