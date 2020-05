Mathe in Nöten : Bremen liegt zwei Schuljahre hinter Sachsen

Wer in Mathematik fachfremd unterrichtet wird, fällt hinter seine Altersgenossen stark zurück. Und das ist lange nicht das einzige Problem, auf das MINT-Fächer in Deutschland stoßen, wie eine neue Studie zeigt.

Ein Umzug kann zum Schicksal werden. Gelegentlich ist er auch ein Knick im Lebenslauf. Jedenfalls für Schüler, die mit ihren Eltern aus Bremen sagen wir nach Bautzen oder, gerade schwer angesagt, Leipzig ziehen. Dort treffen die Hinzugezogenen im Fach Mathematik – obwohl formal auf derselben Klassenstufe neun – auf Mitschüler, die zwei Jahre weiter sind als sie selbst. Das ist eines der Ergebnisse aus dem MINT-Nachwuchsbarometer, das die Hamburger Körber-Stiftung gerade herausgegeben hat. Es rückt nicht nur ein echtes Zentralabitur in weite Ferne, sondern auch die bundesweite Vergleichbarkeit der Bildungsabschlüsse. In der Praxis kommt daher bisweilen zu den Umzugskosten noch die Nachhilfe obendrauf. „Das kann in beiden Richtungen problematisch sein: Wer von Sachsen nach Bremen wechselt und sich komplett unterfordert fühlt, verliert die Motivation“, sagt Christiane Stork, Programmleiterin der Körber-Stiftung.

Das Nachwuchsbarometer gibt die Körber-Stiftung zusammen mit der „Akademie der Technikwissenschaften acatec“ seit 2014 jährlich heraus. Die Idee dabei: Es gibt viele fundierte und sehr umfangreiche Studien, vom bundesweiten IQB-Bildungstrend bis zur weltweiten Pisa-Studie. Man muss sie aber auch lesen, verstehen und beherzigen. „Wir brauchen eine Bündelung der Befunde auf das Wesentliche“, so Stork. Das Wesentliche besteht aus einem Tiefdruckgebiet, das offenbar allen bundesweiten und lokalen Initiativen für eine bessere Mint-Bildung trotzt. Schon eine kleine Auswahl an Zahlen aus dem Barometer macht es deutlich: Frauen stellen lediglich 11 Prozent technischer Auszubildender, die Abbruchquote beträgt bei naturwissenschaftlichen Studiengängen 41 Prozent, nur 2 Prozent der Lehramtsstudierenden wählen das Fach Informatik und 13 Prozent der Lehrkräfte unterrichten Mathematik, ohne das Fach studiert zu haben.

„Das sind Durchschnittswerte“, betont die Bildungsexpertin. In Mecklenburg-Vorpommern beträgt der Anteil fachfremd unterrichtender Lehrkräfte nicht mal 4, in Berlin fast 18 Prozent. Das kann die Ingenieurin sein, die quer in den Beruf einsteigt, aber auch der ausgebildete Lehrer, der möglichst Chemie und Physik, im Extremfall aber Deutsch und Geschichte studiert hat – genau wie Christiane Stork: „Es gibt viele Beispiele, wo das gut geht, im Mittel aber sind bei fachfremd unterrichteten Schülern deutliche Leistungsrückgänge feststellbar, am stärksten im Fach Mathematik.“ Jugendliche im Hausunterricht können davon aktuell ein Lied singen: Nicht jedes Elternteil, das den Satz des Pythagoras noch beherrscht, kann ihn auch altersgerecht vermitteln.

Fast alle Bundesländer haben sich verschlechtert

Homeschooling wird aber hoffentlich nicht so lange andauern, wie es der fachfremde Unterricht bisweilen tut: „Wenn ein Schüler zehn Jahre fachfremd unterrichtet wird, verliert er zwei Schuljahre“, sagt Olaf Köller, Studienleiter des MINT-Nachwuchsbarometers, in seiner Online-Präsentation. Mathematik gilt nicht nur für den Wirtschaftsstandort Deutschland als systemrelevant, sondern auch für die berufliche Zukunft der Schulabgänger. Das mach Bildungsforscher Köller Sorgen: Schon in der Pisa-Studie von 2006 betrug der Anteil der Mathe-Risikogruppe 20 Prozent, 2018 lag er noch gut einen Prozentpunkt höher. „Das ist eine Größenordnung von 160.000 bis 170.000 Fünfzehnjährigen, die auf Grundschulniveau verharren“, so der Professor.