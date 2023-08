Aktualisiert am

Literatur in der Schule : Das Vereinfachungsprinzip hat die Gymnasien erfasst

Seine Bücher gelten manchen als unlesbar: Wolfgang Koeppens Schreibtisch im Geburtshaus des Dichters in Greifswald Bild: Picture Alliance

Jede Gesellschaft hat die Schule, die sie verdient. In Deutschland ist es eine heterogene, inklusive, die das ursprünglich gegliederte System äußerer Differenzierung überwinden soll. Gemeinsames Lernen gilt explizit SPD, Grünen und Linken als regulative Idee einer Bildungspolitik, die auf den Reichtum der Vielfalt baut und sich mittlerweile länderübergreifend durchsetzt. Auf die Mittelstufe bezogen, erfasst dieser Paradigmenwechsel zunehmend die Sekundarstufe II. Auch in den Oberstufen werden Lerngruppen immer heterogener: verschiedenste Lernausgangslagen, erhebliche Spannbreiten des Vorwissens, unterschiedlichste sprachliche Voraussetzungen und interkulturelle Verständnisbarrieren gehören zum schulischen Alltag. Wie Lehrer dem begegnen, ist kaum bekannt, Unterricht bleibt nach wie vor eine Black Box.

Stellen müssen sich dem Paradigmenwechsel allerdings die Schulbuchverlage. Sie müssen schulische Praxis vorwegnehmen, wenn sie ökonomisch erfolgreich sein wollen. Ihre Entscheidungen liefern so indirekt Einblick in den didaktischen und methodischen Zuschnitt aktuellen Unterrichts. Am Beispiel des Faches Deutsch etwa lässt sich eine entschiedene Trendwende beobachten.