Aktualisiert am

Lage in der Schule

Lage in der Schule :

Lage in der Schule : Der dornenreiche Weg der Inklusion

Ein Kind im Rollstuhl wird in seine Klasse gebracht. Bild: Jens Gyarmaty

Die schulische Inklusion ist noch immer ein hart umstrittenes Thema, das heftige Affekte hervorruft, da es um emotional hochbesetzte Fragen wie Zugehörigkeit und Chancengleichheit geht. Die Forderung nach einer institutionell entdifferenzierten „Schule für alle“, in der Kinder mit Behinderung als solche möglichst nicht mehr in Erscheinung treten, versucht sich menschenrechtlich („Inklusion als Menschenrecht“) zu legitimieren, interpretiert die UN-Behindertenrechtskonvention höchst einseitig und übersieht in ihrer moralischen Überhöhung die Komplexität und Widersprüchlichkeit des inklusiven Anliegens.

Inzwischen finden moderate Stimmen ein stärkeres Gehör, die sich dafür aussprechen, dass möglich viele Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam unterrichtet werden, sofern die Voraussetzungen dafür gegeben sind und die Grenzen des Möglichen und Sinnvollen beachtet werden. Eine schulische Gemeinsamkeit, so wünschenswert sie an sich auch ist, reicht als alleiniges Gelingenskriterium nicht aus. Inklusionsquoten sind wenig aussagekräftig, sie garantieren keinen Unterrichtserfolg. Deshalb muss geklärt werden, unter welchen Bedingungen eine inklusive Beschulung erfolgreich verläuft und woran sie scheitern kann.