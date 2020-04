Schüler sorgen sich : Was wird das Corona-Abitur am Ende wert sein?

Aktualisiert am

Was wird das Corona-Abitur am Ende wert sein?

Manche Abiturienten sind wegen der Abschlussprüfungen in Aufruhr. Die wurden verschoben, eine Zeitlang war nicht klar, ob sie überhaupt überall stattfinden. Inzwischen haben sich die Bundesländer geeinigt; die Prüfungen werden geschrieben. Manchen Schülern gefällt das weiterhin nicht. So schrieb ein Berliner Schüler an die Senatsverwaltung, er verstehe deren Sorge, dass zukünftige Arbeitgeber vielleicht Probleme hätten, das Abitur ohne Abschlussprüfungen anzuerkennen. Doch sei unter den Umständen der vergangenen Wochen dieses Abitur das unfairste, das jemals geschrieben wurde. „Wir hatten drei Wochen früher Schulschluss als sonst, die angesetzte Prüfungsvorbereitungswoche ist komplett entfallen.“

Doch müssen sich die Abiturienten des Jahres 2020 wirklich so viele Sorgen um den Wert ihres Abiturs auf dem Arbeitsmarkt machen? Aus der Wirtschaft sind eher beruhigende Töne zu vernehmen. Es werde „weniger die Wertigkeit des Schulabschlusses sein, der die Schüler vor Herausforderungen stellt und ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt beeinträchtigt“ sagt Achim Dercks, der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK). Der zentrale Faktor werde die durch die Coronakrise deutlich verschlechterte wirtschaftliche Lage der Unternehmen sein.