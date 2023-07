Jetzt geistern sie wieder: die Mythen über den Bildungserfolg. Auslöser waren die jüngst veröffentlichten Ergebnisse der IGLU-Studie, wonach ein Viertel der Schüler nicht einmal die Mindeststandards im Lesen erreicht und Kinder aus bildungsfernen Milieus schwächere Leistungen zeigen als Kinder aus bildungsnahen Milieus. Aus Sicht der empirischen Bildungsforschung verfehlt die gegenwärtige bildungspolitische Debatte das Ziel, da nicht auf der Grundlage von Erkenntnissen der Bildungsforschung argumentiert wird.

Der Vorschlag, Kindern mehr Lesezeit zu gewähren, ist auf den ersten Blick naheliegend und wurde noch am Tag der Veröffentlichung der IGLU-Studie von Schulministerien in die Diskussion gebracht. Aus Bayern war beispielsweise zu vernehmen, man müsse sich auf das Wesentliche, also Lesen, Schreiben und Rechnen, kon­zen­trieren, und in Mecklenburg-Vorpommern wurde verkündet, dass Kinder vom Schuljahr 2024/25 an in der Grundschule mehr lesen sollen.