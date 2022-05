Schule mal anders : Dienstags haben wir Glück

Faulheit, Ungeduld, Unordnung“ – Worte, die durch den Klassenraum verteilt auf Plakaten stehen. Sarah Guth schaut die Buchstaben auf ihrem Papier noch einen Moment fragend an, dann legt sie ihren Bleistift beiseite. Im Raum raschelt es, alle 22 Teilnehmerinnen der Glücks-Weiterbildung für Lehrkräfte und Studierende in der Engelbert-Humperdinck-Schule in Frankfurt drehen ihr Blatt. Verborgen bleibt die Eigenschaft, mit der jede die meisten persönlichen Probleme hat.

Als nichts mehr zu hören ist, holt Angela Wanke Luft. „Der Basar der Schwächen ist eröffnet“, sagt die Lehrtrainerin. Vor der Tafel stehend, beobachtet sie, wie die Teilnehmerinnen auf ihr Kommando hin loslaufen und die Worte der anderen lesen. In mehreren Etappen geht es darum, den anderen mitzugeben, warum diese Schwäche vielleicht gar keine ist. In welcher Situation sich die Teilnehmerinnen gewünscht hätten, von der Person mit genau dieser Eigenschaft begleitet worden zu sein. Denn auch wenn die Eigenschaft „faul“ im ersten Moment ausschließlich negativ klingt, könnte sie doch auch bedeuten, Dinge gelassener zu sehen.

„Manche Übungen kosten Überwindung, aber ich nehme immer ein gutes Gefühl aus den Seminaren mit“, sagt Guth. Nach insgesamt zwölf Seminarwochenenden wie diesem darf sie dann neben ihren eigentlichen Studienfächern Französisch und Biologie für das Lehramt an Gymnasien auch Glück unterrichten. Das vom Entwickler des Schulfachs, Ernst Fritz-Schubert, erklärte Lernziel lautet hier: Wohlbefinden. Dazu gehört für ihn vor allem, die Persönlichkeit zu stärken. In der Praxis bedeutet das etwa, sich durch Übungen wie dem „Basar der Schwächen“ anderen zu öffnen, die eigenen Stärken dadurch besser kennenzulernen und letztendlich selbstbestimmter zu handeln.

Angeboten wird die Weiterbildung seit 2009 vom gemeinnützigen Fritz-Schubert-Institut in Heidelberg sowie von verschiedenen Lizenznehmern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittlerweile wurden rund 2000 Lehrer und Lehramtsstudierende weitergebildet – auch wenn Glück bisher nur an rund 200 Schulen als eigenständiges Fach unterrichtet wird.

„Wissen und Schule müssen bitter schmecken“ – das sei, seitdem er in den 1970er-Jahren anfing zu unterrichten, immer noch eine verbreitete Vorstellung, wie Fritz-Schubert sagt. Stattdessen muss seiner Ansicht nach jede Schule ein wertschätzendes und konstruktives Miteinander fördern: „Durch positive Emotionen bin ich überhaupt erst bereit, mich zu öffnen.“

Eine Doppelstunde Glück

Aber braucht es dafür ein eigenes Schulfach? Sollte es nicht eine Selbstverständlichkeit sein, in der Schule immer den Menschen in den Blick zu nehmen? Eine Lehrerin in Wankes Seminar hat gerade deshalb Zweifel daran, dass es ein Schulfach Glück braucht. Für Fritz-Schubert kann jedoch gerade das von ihm mit einem Team unter anderem aus Pädagogen, Medizinern und Sporttrainern entwickelte Fach erreichen, eine andere Lehr- und Lernkultur in die Schulen zu bringen.