Einen fundamentalen Fehler, der mich vielleicht sogar verdächtig macht, habe ich nach dem gängigen Kommunikationsmodus eines Berliner Gymnasiums gleich zu Anfang begangen: Ich sprach nur von Schülern, nicht von Schüler*innen, nur von Lehrern und nicht von Lehrer*innen oder auch LehrerInnen oder Lehrer_innen. Am Gymnasium, an dem ich 2022/23 für vier Monate als Aushilfslehrer für Ethik und Deutsch tätig war, ist es heute die Regel, so zu schreiben. Man hat das generische Maskulinum verbannt. Und da die neue Schreibweise umständlich und zeitraubend ist, schreibt man von „SuS“ (Schülerinnen und Schüler) oder, korrekter noch: von „Su*S“. Es wird also am Gymnasium heute durchgehend gegendert. Alle schriftlichen, kaum die mündlichen Äußerungen, sind dem Gender-Prinzip verpflichtet.

Erzählt man den „SuS“ der Kollegstufe, dass die offizielle Regelung so zu schreiben nicht erlaubt, so richten sich ungläubige Blicke auf den Lehrer. Man glaubt ihm nicht, dass der zwischenstaatliche Rat für deutsche Rechtschreibung, die von den einzelnen Staaten legitimierte Instanz in diesen Fragen, diese Schreibweise nach wie vor ablehnt. Man verlangt Beweise, also etwa den Link für die offizielle Web-Site dieses Rates. Und erst nachdem man diese studiert hat, nimmt man es, kopfnickend oder kopfschüttelnd, zur Kenntnis. Das zeigt, dass das Gendern heute als etwas Selbstverständliches praktiziert und zumindest hingenommen wird. Dass dieser substanzielle Eingriff in die gewachsene Sprache problematisch ist und nicht nur gegen offizielle Rechtschreibung verstößt, sondern demokratisch-liberale Prinzipien verletzt, wird an der Schule gar nicht mehr diskutiert. Dabei stellte sich im Kollegstufenkurs in einer offenen Diskussion im Fach Deutsch heraus, dass nur wenige der Schüler die Gendersprache für sinnvoll halten, dass die allermeisten sie jedenfalls nicht praktizieren (wollen).