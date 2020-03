Geschichtsvergessene Debatte : Der Traum vom echten Deutschland-Abitur

Anscheinend abgeklärt und doch gleichzeitig aufgeregt-alarmierend erschien jüngst wieder eine Diagnose zum deutschen Abitur nebst Lösungsvorschlag: Mathias Brodkorb und Katja Koch („Der Abiturbetrug“, zu Klampen Verlag) fordern nicht weniger als eine Grundgesetzänderung, um eine Volksabstimmung zur Abschaffung der föderalen Restriktionen für „ein echtes Deutschland-Abitur“ zu ermöglichen. Die „Lage des deutschen Abiturs“ sei miserabel, stellen die Autoren fest. Was der Bericht zur Lage dann allerdings zu bieten hat, ist in erstaunlicher Geschichtsvergessenheit eine Kombination unbelegter Einzelbefunde. Deren Deutung lebt von der impliziten Unterstellung, mit einer Abschaffung des Föderalismus und der Durchsetzung zentralstaatlicher Regelungen für das Abitur nicht nur Gerechtigkeit, sondern gleichzeitig Leistung, gute Bildung und wirkliche Studierfähigkeit durchzusetzen.

Das Abiturzeugnis verbürge keine Studierfähigkeit. Die hat ein Reifezeugnis noch nie verbürgt. Wie sollte es auch? Tatsächlich begleitet die Geschichte des Abiturs seit dem Ende des 18. Jahrhunderts die Diskussion um das, was als die für ein Studium probate Maturität gelten soll und wie man festzustellen vermag, ob diese bei den jungen Leuten vorliegt – als Fähigkeit, den Verlockungen des Studentenlebens zu widerstehen oder die notwendigen lateinischen Sprachkenntnisse zu besitzen oder überhaupt sich ein eigenes Programm in der Philosophischen Fakultät zusammenstellen zu können. Dass es schiefgehen konnte, obwohl einem die Fähigkeit dazu bescheinigt (eben nicht verbürgt) wurde, war immer schon ebenso möglich. Ein einmal erworbener Führerschein schützt auch nicht vor späteren Unfällen. Die nachgeschobene und im weiteren therapeutisch malträtierte Klage von der Ungerechtigkeit, dass sich die Anforderungen in den Bundesländern ebenso unterschieden wie die Bewertungskriterien, scheint jede weitere Nachfrage, etwa und vor allem die analytische nach der Konzeption von Gerechtigkeit, überflüssig zu machen. Nicht einmal die einfache Frage danach, ob es gerecht wäre, wenn einem die gleichen Aufgaben vorgelegt werden, obwohl man einen schlechteren Lehrer hatte, wird gestellt.

Die Vorgeschichte der Diskussion sollte man kennen

Was Koch und Brodkorb hier unterschlagen, wenn sie die ungerechte Verteilung von Chancen ansprechen, begehrte Studienplätze zu erhalten, ist die Tatsache, dass die Abiturbenotung bei der Studienaufnahme originär gar keine Rolle spielen sollte. Schließlich handelte es sich um eine Allgemeine Hochschulzugangsberechtigung. Diese ,Gerechtigkeitslücke‘ könnte man schlicht durch den Ausbau von Studienplätzen in den national überschaubaren NC-Fächern schließen. Der Blick zurück auf Praktiken des 19. Jahrhunderts, wo wir Klassensätze von Deutschabituraufsätzen finden, die alle mit der gleichen Note bedacht wurden (der Lehrer, der heute in dieser Weise seine Noten geben würde, müsste wohl entlassen werden), illustriert, dass und wie sich die Bedeutung der Noten im Abitur verändert hat. Blickt man nicht so weit zurück, offenbart sich das Problem: In den sechziger und siebziger Jahren gelang einerseits die intendierte Öffnung zu weiterführender Bildung, anderseits aber wurde der Ausbau der Hochschulen vernachlässigt.