Amerikanische Schüler proben ein von ChatGPT geschriebenes Theaterstück: Auch in Deutschland wird Künstliche Intelligenz zum Thema in Schulen. Bild: AP

„Viele Lehrkräfte unterschätzen ChatGPT deutlich, weil sie sich damit noch nicht auskennen“, sagt Florian Nuxoll, Englisch- und Gemeinschaftskundelehrer in Tübingen. Nuxoll kennt sich bestens mit dem Einsatz digitaler Mittel in der Schule aus. Einen Teil seiner Arbeitszeit verbringt er bei den Computerlinguisten an der Uni Tübingen, wo er zum Beispiel das Feedbook mitentwickelt hat, ein internetbasiertes Englischarbeitsbuch, das jedem Schüler ein individuelles intelligentes Feedback gibt.

Dass Künstliche Intelligenz (KI) in den Schulen Einzug halten wird, ist dem digitalaffinen Pädagogen, der auch Fortbildungen zu diesem Thema gibt, schon länger klar. Mit dem textgenerierenden KI-System ChatGPT des amerikanischen Unternehmens Open AI, das sich seit wenigen Monaten rasant verbreitet, ist nun aber alles viel schneller gegangen. Als Nuxoll im vergangenen Sommer mit einer früheren Version des Sprachbots, Play­ground, arbeitete, war er bereits „überrascht, wie gut die Sprachproduktion und die Analyse meiner Sprache funktionierte“. Dann kam GPT-3, und er konnte Gespräche mit der KI führen. Und nun die vierte Version: „Sie kann alles, woran GPT-3 noch gescheitert war. Die Fähigkeiten sind exponentiell gewachsen.“